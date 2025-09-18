Obrovské zklamání, mrzí remíza ostravského Zlatohlávka. ‚Bod bereme,‘ říká střelec Teplic Bílek
Zápas mezi Baníkem Ostrava a Teplicemi začal 27. července a skončil 17. září. Duel 2. kola Chance ligy totiž nejprve přerušil za stavu 1:0 pro Baník prudký déšť a nezpůsobilý terén. Ve středu se utkání dohrávalo a v jeho závěru Teplice z penalty srovnaly na konečných 1:1.
„Zvláštní. Myslím, že jsme to ještě nikdo nezažili, a nevím, jestli ještě zažijeme. Řekli jsme si, že za těch posledních dvacet minut prvního poločasu, co se dohrávalo, na ně vlítneme. Víme, v jaké je Baník situaci,“ popsal taktiku na nezvyklou dohrávku zápasu jediný teplický střelec Michal Bílek. S remízou byl ale spokojený.
Poslechněte si, jak probíhala dohrávka přerušeného zápasu mezi Baníkem Ostrava a Teplicemi
„Jsme v situaci, že bereme každý bod. Zvlášť, když jsme sem jeli na 65 minut a prohrávali 0:1. Bod určitě bereme,“ dodal Bílek.
Baník měl šancí možná více, ale celkově se na špatném terénu hlavně bojovalo. Za poškozený trávník může mimochodem právě červencový prudký déšť.
„Bylo to pro nás všechny neobvyklé. Poločas jsme dokončili, jak jsme dokončili, vedli jsme 1:0. Měli jsme nějakou šanci, ale čekal jsem, že na soupeře vytvoříme větší tlak. Bohužel se nám to nepovedlo, soupeř srovnal a je to remíza. Pro nás je to určitě obrovské zklamání,“ mrzel výkon útočníka Baníku Tomáš Zlatohlávka.
Oba trenéři byli pravidly dohrávky tak trochu nuceni postavit většinu tehdejší sestavy, protože by jinak nemohli být fotbalisté ani na lavičce.
Fotbalisté Baníku v dohrávaném duelu 2. kola remizovali s Teplicemi, hostům zachránil bod Bílek
„Nějakým způsobem jsme to poskládali, ale to nebyla příčina té remízy. Příčina byla spíš, že jsme si nic nevytvořili, nevypracovali, spíš jsme se rvali. Zápas byl víceméně bojovný, z naší i soupeřovi strany,“ zhodnotil kouč Baníku Pavel Hapal.
Ani teplický trenér Zdenko Frťala nezažil situaci, kdy by byla základní sestava před utkáním prakticky jasná, udělal kvůli okolnostem jen jednu vynucenou změnu.
„Nikdy jsem naštěstí od funkcionářů nezažil, že by mi tlačili hráče do sestavy. I tím, že hrajeme následující kolo v Olomouci, zůstáváme tady a přesouváme se do Olomouce, tak je to pro nás něco nového. Kluci udělali maximum pro to, abychom odvezli bod. Někdy z minima vytěžíte maximum a pro nás ten bod byl asi maximum,“ myslí si Frťala.
Po nerozhodné dohrávce je Baník v tabulce třináctý s pěti body a Teplice se čtyřmi body na předposlední patnácté příčce.
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Rozdíl
|B
|1.
|Slavia
|8
|6
|2
|0
|18:6
|12
|20
|2.
|Sparta
|8
|6
|1
|1
|17:9
|8
|19
|3.
|Jablonec
|8
|5
|3
|0
|12:5
|7
|18
|4.
|Plzeň
|8
|4
|3
|1
|16:7
|9
|15
|5.
|Zlín
|8
|4
|2
|2
|11:9
|2
|14
|6.
|Olomouc
|8
|4
|1
|3
|5:4
|1
|13
|7.
|Karviná
|8
|4
|0
|4
|13:11
|2
|12
|8.
|Liberec
|8
|3
|2
|3
|11:10
|1
|11
|9.
|Bohemians 1905
|7
|3
|1
|3
|5:8
|-3
|10
|10.
|Hradec Králové
|8
|2
|3
|3
|10:12
|-2
|9
|11.
|Dukla Praha
|8
|1
|4
|3
|7:10
|-3
|7
|12.
|Mladá Boleslav
|7
|2
|1
|4
|14:21
|-7
|7
|13.
|Ostrava
|7
|1
|2
|4
|5:8
|-3
|5
|14.
|Slovácko
|8
|1
|2
|5
|4:10
|-6
|5
|15.
|Teplice
|8
|1
|1
|6
|9:17
|-8
|4
|16.
|Pardubice
|7
|0
|2
|5
|8:18
|-10
|2