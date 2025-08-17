Role outsidera Dukle podle Holoubka sedí. ‚Je to v nás zakořeněné,‘ říká trenér Pražanů po výhře nad Plzní
O překvapení se v 5. kole Chance ligy postarali fotbalisté Dukly Praha. Dejvický klub zachránil v minulé sezoně nejvyšší českou soutěž až v baráži, i proto byl v utkání proti Viktorii Plzeň, která pravidelně hraje evropské poháry, outsiderem. Radost z nečekaného vítězství 2:0 nad favoritem měl trenér Dukly David Holoubek.
„Strašně nám prospívá, že jsem outsideři. Nevím, co v nás je. Když jsme favoriti, tak se v tom rázem neumíme vůbec chovat. Je to podle mě v nás zakořeněné v nějakém DNA,“ myslí si trenér Dukly David Holoubek. A jeho svěřenec Marcel Čermák je s ním za jedno.
Poslechněte si, jak viděli prohru Plzně na Dukle aktéři sobotního utkání fotbalové Chance ligy
„Tyhle zápasy proti papírově silnějším soupeřům jsou psychicky jednodušší. Jak máme nový, mladý tým, tak jsme mnohem silnější. Táhnou nás diváci a ta kulisa, která tu byla i při zápase s Baníkem, nás žene dopředu,“ děkoval i za domácí podporu fanoušků střelec druhé branky pražského celku Čermák.
Plzeň prohrávala o dvě branky už po prvním poločase a právě nepovedenou úvodní část utkání popisoval kouč Viktorie jako hlavní příčinu neúspěchu.
„To tak máte, když to mléko rozlijete, už ho nesetřete, už je zle. A my jsme si tím prvním poločasem to mléko rozlili. Ale pozdě bycha honit. První půle pro mě byla zklamáním. Určitě byly i horší výkony, ale třeba se zápas vyhrál,“ mrzelo trenéra Západočechů Miroslava Koubka.
„Neudrželi jsme čisté konto nevím jak dlouho, to se také musí změnit. Vrátit se k tomu, že fáráme, bojujeme jeden za druhého a to je to, jak se nám to může odrazit ve vápně. Jsou to maličkosti, které pak dělají ten výsledek, ten zápas. My se k tomu musíme vrátit a věřit, že to zlomíme,“ řekl po utkání plzeňský záložník Lukáš Červ.
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Rozdíl
|B
|1.
|Slavia
|5
|3
|2
|0
|9:3
|6
|11
|2.
|Sparta
|4
|3
|1
|0
|8:4
|4
|10
|3.
|Zlín
|5
|3
|1
|1
|8:5
|3
|10
|4.
|Olomouc
|5
|3
|1
|1
|4:2
|2
|10
|5.
|Karviná
|4
|3
|0
|1
|6:3
|3
|9
|6.
|Jablonec
|5
|2
|3
|0
|6:3
|3
|9
|7.
|Liberec
|4
|2
|1
|1
|8:6
|2
|7
|8.
|Plzeň
|4
|1
|2
|1
|7:5
|2
|5
|9.
|Slovácko
|5
|1
|2
|2
|4:5
|-1
|5
|10.
|Dukla Praha
|5
|1
|2
|2
|3:5
|-2
|5
|11.
|Mladá Boleslav
|4
|1
|1
|2
|10:11
|-1
|4
|12.
|Teplice
|4
|1
|0
|3
|5:8
|-3
|3
|13.
|Bohemians 1905
|4
|1
|0
|3
|1:6
|-5
|3
|14.
|Hradec Králové
|5
|0
|2
|3
|6:10
|-4
|2
|15.
|Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|-2
|1
|16.
|Pardubice
|4
|0
|1
|3
|4:11
|-7
|1