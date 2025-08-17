Role outsidera Dukle podle Holoubka sedí. ‚Je to v nás zakořeněné,‘ říká trenér Pražanů po výhře nad Plzní

O překvapení se v 5. kole Chance ligy postarali fotbalisté Dukly Praha. Dejvický klub zachránil v minulé sezoně nejvyšší českou soutěž až v baráži, i proto byl v utkání proti Viktorii Plzeň, která pravidelně hraje evropské poháry, outsiderem. Radost z nečekaného vítězství 2:0 nad favoritem měl trenér Dukly David Holoubek.

Praha Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Trenér Dukly David Holoubek v zápase s Plzní

Trenér Dukly David Holoubek v zápase s Plzní | Foto: Radek Petrášek | Zdroj: ČTK

„Strašně nám prospívá, že jsem outsideři. Nevím, co v nás je. Když jsme favoriti, tak se v tom rázem neumíme vůbec chovat. Je to podle mě v nás zakořeněné v nějakém DNA,“ myslí si trenér Dukly David Holoubek. A jeho svěřenec Marcel Čermák je s ním za jedno.

Přehrát

00:00 / 00:00

Poslechněte si, jak viděli prohru Plzně na Dukle aktéři sobotního utkání fotbalové Chance ligy

„Tyhle zápasy proti papírově silnějším soupeřům jsou psychicky jednodušší. Jak máme nový, mladý tým, tak jsme mnohem silnější. Táhnou nás diváci a ta kulisa, která tu byla i při zápase s Baníkem, nás žene dopředu,“ děkoval i za domácí podporu fanoušků střelec druhé branky pražského celku Čermák.

Plzeň prohrávala o dvě branky už po prvním poločase a právě nepovedenou úvodní část utkání popisoval kouč Viktorie jako hlavní příčinu neúspěchu.

Dukla senzačně porazila Plzeň 2:0. John hattrickem režíroval výhru Mladé Boleslavi nad Hradcem Králové

Číst článek

„To tak máte, když to mléko rozlijete, už ho nesetřete, už je zle. A my jsme si tím prvním poločasem to mléko rozlili. Ale pozdě bycha honit. První půle pro mě byla zklamáním. Určitě byly i horší výkony, ale třeba se zápas vyhrál,“ mrzelo trenéra Západočechů Miroslava Koubka.

„Neudrželi jsme čisté konto nevím jak dlouho, to se také musí změnit. Vrátit se k tomu, že fáráme, bojujeme jeden za druhého a to je to, jak se nám to může odrazit ve vápně. Jsou to maličkosti, které pak dělají ten výsledek, ten zápas. My se k tomu musíme vrátit a věřit, že to zlomíme,“ řekl po utkání plzeňský záložník Lukáš Červ.

Tabulka fotbalové ligy 2025/2026 (PLATNÉ K 17. 8. 2025)

Základní část
Tým Z V R P Skóre Rozdíl B
1. Slavia 5 3 2 0 9:3 6 11
2. Sparta 4 3 1 0 8:4 4 10
3. Zlín 5 3 1 1 8:5 3 10
4. Olomouc 5 3 1 1 4:2 2 10
5. Karviná 4 3 0 1 6:3 3 9
6. Jablonec 5 2 3 0 6:3 3 9
7. Liberec 4 2 1 1 8:6 2 7
8. Plzeň 4 1 2 1 7:5 2 5
9. Slovácko 5 1 2 2 4:5 -1 5
10. Dukla Praha 5 1 2 2 3:5 -2 5
11. Mladá Boleslav 4 1 1 2 10:11 -1 4
12. Teplice 4 1 0 3 5:8 -3 3
13. Bohemians 1905 4 1 0 3 1:6 -5 3
14. Hradec Králové 5 0 2 3 6:10 -4 2
15. Ostrava 3 0 1 2 2:4 -2 1
16. Pardubice 4 0 1 3 4:11 -7 1

Mikuláš Jáša, lbk Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Fotbal

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme