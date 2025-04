Fotbalisté Dukly vyhráli v Mladé Boleslavi, bodovali v šestém zápase v řadě. Teplice nestačily na Jablonec

Fotbalisté Dukly v 28. kole první ligy zvítězili 1:0 v Mladé Boleslavi a prodloužili sérii s minimálně bodem na šest utkání. Pražanům zařídil triumf v 83. minutě Marcel Čermák. Mladá Boleslav prohrála páté kolo v řadě. Fotbalisté Jablonc po sérii čtyř utkání bez výhry triumfovali v Teplicích 1:0. Domácí hráli od 34. minuty bez vyloučeného brankáře Matouše Trmala. V závěru poločasu rozhodl Lamin Jawo. Teplice 18:10 6. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marcel Čermák | Foto: Radek Petrášek | Zdroj: Profimedia

Svěřenci kouče Petra Rady bodovali venku v lize popáté za sebou a na jaře z devíti kol utrpěli jedinou porážku. Mladé Boleslavi vrátili porážku 0:1 z úvodního vzájemného duelu v sezoně. Středočeši doma prohráli poslední tři ligová utkání.

Ve vyrovnaném prvním poločase měly oba týmy po jedné velké šanci. V 10. minutě Čermák vyslal do zakončení Kevina Prince Millu, který sám před Alešem Mandousem netrefil bránu. Na druhé straně v 27. minutě Solomohn John našel zpětnou přihrávkou Tomáše Ladru, jehož pohotové střele ke vzdálenější tyči chybělo půl metru.

Dukla byla po změně stran mírně lepším mužstvem, nepříliš atraktivní zápas ale plynul bez gólových příležitostí. Čtvrt hodiny před koncem se dostal k nebezpečnému zakončení Čermák, jeho pokus netrefil prostor mezi třemi tyčemi.

V 82. minutě se Rajmond Mikuš za vápnem opřel do míče a donutil Mandouse k zákroku. Z následného rohu si našel vysoký odražený míč Čermák a z voleje s přispěním výrazné teče vstřelil svůj druhý gól v ligovém ročníku, z toho první v dresu Dukly.

⚽ Tečovaná střela Marcela Čermáka doputovala až do sítě a Dukla si tak z Mladé Boleslavi odváží tři body. #chanceliga pic.twitter.com/kmW3TI2IIr — Oneplay Sport (@oneplaysportcz) April 6, 2025

Dukla venku zvítězila podruhé za sebou. Minule v Pardubicích po 24 zápasech ukončila čekání na ligovou výhru na hřištích soupeřů.

Dlouhá přesilovka Jablonce

Jablonec si výhrou 1:0 v neúplné tabulce Chance ligy upevnil páté místo a zajistil si účast v nadstavbové skupině o titul. „Skláři“ v lize prohráli po čtyřech kolech, doma nezvítězili teprve podruhé z posledních sedmi ligových duelů a patří jim dvanácté místo.

Teplický trenér Zdenko Frťala, jenž v minulosti vedl Jablonec, především kvůli absencím v defenzivě udělal hned šest změn v základní sestavě. Do první šance se hnal jablonecký útočník Jan Chramosta, který si naběhl za obranu, ale brankář Matouš Trmal včas vyběhl a míč těsně před útočníkem odehrál.

Když si Chramosta naběhl za obranu podruhé a přehazoval brankáře, situace už měla pro domácí vážné následky. Balon směřující do sítě sice Kričfaluši dostihl a odkopl ho do bezpečí, sudí Petr Hocek však byl povolán k monitoru. Po delším zkoumání usoudil, že Trmal se daleko před šestnáctkou dotkl míče rukou a gólmana vyloučil. Do branky zamířil Richard Ludha a hřiště opustil zkušený Ladislav Krejčí.

⚽ Teplický brankář Matouš Trmal zahrál rukou mimo pokutové území a musí do kabin! Skláři tak budou dohrávat v deseti a do brány musí Richard Ludha. #chanceliga pic.twitter.com/ffktz3XbJr — Oneplay Sport (@oneplaysportcz) April 6, 2025

Hosté přesilovku využili v nastavení první půle. Míč poskakující v pokutovém území poslal Jawo do sítě a po dalším dlouhém zkoumání se ukázalo, že se o osm centimetrů nejednalo o ofsajd, takže gól platil. Svěřenci kouče Luboše Kozla skórovali v lize po více než 370 minutách.

Po přestávce měl Jablonec výraznou převahu a řadu šancí, ale zahazoval jednu za druhou. Suchanovu pohotovou ránu zastavil Ludha nohou, střídající David Puškáč v ideální pozici selhal.

Když už Sebastian Nebyla dokázal Ludhu překonat, za gólmana zaskočil Nemanja Mičevič. Jablonec prohrál jediný z posledních šesti vzájemných ligových zápasů a Teplice v nejvyšší soutěži potřetí po sobě porazil.

⚽ Jablonec se Na Stínadlech ujímá vedení! V nastavení prvního poločasu se před bránou nejlépe zorientoval Lamin Jawo a přehodil brankáře Ludhu. #chanceliga pic.twitter.com/ATC834nftT — Oneplay Sport (@oneplaysportcz) April 6, 2025