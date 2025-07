Musíme se s tím smířit, říká o náročném losu asistent trenéra fotbalových Pardubic. Chce se vyhnout baráži

Nejkratší letní pauzu ze všech účastníků Chance ligy měli fotbalisté Pardubic. Na začátku června mohli slavit záchranu po zvládnuté baráži s Chrudimí a už v pátek, po necelých sedmi týdnech, jdou opět do hry. V zahajovacím utkání ročníku pardubické čeká Viktoria Plzeň. Přijdou další posily? Jakou roli má v týmu Kamil Vacek? A jak se připravovali na náročný los? O tom mluvil v rozhovoru pro Radiožurnál Sport asistent trenéra Pavel Němeček. Pardubice 11:31 17. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Přípravný zápas mezi Pardubicemi a Slaskem Wroclaw před sezonou 2025/2026 | Zdroj: PressFocus / ddp USA / Profimedia

Jak to v Pardubicích vypadá den před startem? Už jste nervózní, nebo lehce natěšení?

Jsme jak natěšení, tak i lehce nervózní, plní očekávání. Dovolená byla opravdu krátká, hráči se na to potřebovali nachystat. V pátek nás čeká těžký soupeř, takže si myslím, že nejen u nás, ale i u diváků jsou velká očekávání.

V současném kádru vidím kvalitu, věří trenér Sparty Priske před startem ligy. Posily a odchody nevylučuje Číst článek

Pardubice bojovaly o záchranu nejvyšší domácí soutěže v baráži s Chrudimí. Jak jste v létě pracovali na tom, abyste se v dalším ročníku takhle tuhému boji o záchranu vyhnuli? Co posily, jak jste spokojení?

Všichni se chceme baráži vyhnout, protože to nebylo nic jednoduchého. Pracovali jsme na tom, abychom zlepšili hlavně psychiku hráčů a herní součinnosti. Kluci, kteří přišli, zapadli do kolektivu velmi dobře, jak do kabiny, tak i herně na hřišti. Samozřejmě v přípravných utkáních to bylo hlavně o součinnosti, jak to bude fungovat, ale mistrovské utkání je jiná soutěž a tam se ukáže, jak to kluci zvládli a my s nimi.

Máte informace o tom, na které pozice byste ještě chtěli přivést nějaké hráče?

Konkrétní úplně nebudu, ale určitě bychom chtěli hráče do ofenzivy. Asi každý trenér by chtěl mít nějakého střelce, který dokáže dát x branek a pomoct týmu. O to se snaží každý mančaft a my určitě taky. A samozřejmě bychom byli rádi, kdyby někdo takový ještě přišel.

Podle informací deníku Sport byste už měli být blízko z uzavření dohody s belgickým záložníkem Simonem Bammensem. Můžete to potvrdit? Protože už je registrovaný v systému fotbalové asociace.

Asi bych se k tomu konkrétně vyjadřovat nechtěl, protože přesné podmínky nevím. Informace jsem zaregistroval, jak interně v klubu, tak i v médiích, ale konkrétní bych být nechtěl.

́ | První zápas nové sezóny je za rohem❗️V pátek se :⏰ postaví Pardubáci na domácím trávníku ̌ ̌̌́ proti ̌.



: https://t.co/Hcxc8Icgqk pic.twitter.com/xLC7b3bSn4 — FK Pardubice (@FK_Pardubice) July 16, 2025

Na Radiožurnálu Sport jsme měli příspěvek o novém saku, které je nově věnováno členům klubu legend. A do téhle společnosti hráčů s minimálně třemi sty starty v nejvyšší soutěži může vstoupit i Kamil Vacek, který v Pardubicích prodloužil smlouvu, chybí mu jeden ligový start. Obleče si Kamil sako už zítra?

Nevím, jestli zítra, ale určitě to sako oblékne. To můžu potvrdit, sako na sobě během sezony bude mít.

Kamil Vacek je pochopitelně zkušeným ligovým hráčem, tak jaký má přínos pro kabinu ve svých 38 letech?

Přínos má obrovský. Je to jeden z nejzkušenějších hráčů jak počtem hráčů, tak věkově. Do kabiny vnáší klid a komunikaci s kluky, komunikaci směrem k trenérům a vedení. Je vidět, že ta komunikace na něm hodně stojí a on tu roli přijal velmi dobře. Jeho osobnost je velmi důležitá.

Úvod ligové sezony máte hodně nabitý, co se týká soupeřů. Po Plzni, tedy prvním soupeři, vás čekají Liberec, Sparta, Hradec Králové, Baník Ostrava a Slavia. Připravujete své svěřence na ten těžký los i mentálně?

Určitě, je to takový challenge na začátek soutěže. Ale tak to je a my se s tím musíme smířit. Půjdeme zápas od zápasu a budeme makat na tom, abychom z toho vytěžili co nejvíce. Nic jiného na kvůli tomuhle losu nezbývá.