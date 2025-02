Kuchta bude pro Spartu velkou posilou. Až se rozehraje, bude ještě lepší, myslí si expert Horváth

Fotbalová Chance liga se po zimní přestávce vrátila v uplynulém víkendu a nabídla prvních sedm zápasů 20. kola. Aktuální lídr soutěže Slavia dokázal porazit Mladou Boleslav 1:0, obhájce titulu ze Sparty do druhé části sezony vkročil taktéž vítězně. Vstup do fotbalového jara hodnotil expert Radiožurnálu Sport Pavel Horváth. Praha 11:16 3. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Kuchta | Foto: Michal Fanta | Zdroj: Profimedia

Čekal jsi od favoritů soutěže dominantnější výhry? Například od lídrů soutěže ze Slavie proti Mladé Boleslavi, když vyhráli 1:0?

Byl to první zápas jarní části, Boleslav hrála velmi dobře a Slavia to určitě neměla lehké. Kdybychom se zeptali přímo hráčů, tak řeknou, že je to stálo hodně sil a nervů. Byli lepší, vytvářeli si šance a jeden gól Tomáše Chorého stačil.

Byl to zápas, který rozhodla především jedna povedená akce, nebo jsi viděl i jiné možnosti, kterými se mohla Slavia prezentovat?

Myslím, že se Slavia nedostala ke svému typickému fotbalu, kdy soupeře dostane pod tlak. Mladá Boleslav hrála dobře, líbil se mi Tomáš Ladra, který dělal Pražanům problémy tím, jak dokázal získat a udržet míč. Tím měla Boleslav šanci na oddych a připravit se na další minuty. Ke konci první půle sice visel gól ve vzduchu, ale až po 60. minutě se k tomu Slavia vrátila poté, co přišel na hřiště Ivan Schranz. Ale celkově to nebyl obvyklý zápas Slavie.

Eden slaví! ⚽️‼️ Tomáš Chorý otevřel v 63. minutě skóre. pic.twitter.com/1cbn8gZ6LX — O2 TV Sport (@O2TVSportCZ) February 2, 2025

Pražská Sparta poprvé od loňského září vyhrála v Chance lize na hřišti soupeře, když porazila Slovácko 2:0. Z jednoho gólu se radoval také Jan Kuchta, který se na Letnou vrátil z dánského Midtjyllandu. Jak se ti líbil jeho výkon?

Je to velké plus jak pro něj, tak pro tým. Gól bouřlivě oslavil a bude velkým tahákem pro fanoušky a pro Spartu bude velkou posilou. Na podzim toho moc neodehrál a myslím, že až se rozehraje, tak bude ještě lepší.

Fotbalisté pražských Bohemians dokázali porazit pátý Jablonec 1:0 po brance v závěru, kdy rozhodl střídající Júsuf Hilál. Může takový gól pomoct „klokanům“ do zbytku sezony?

Je to gólový hráč. Je zkušený, v kádru jeden z nejstarších a dokáže využít mnoho šancí. Kdybychom viděli záběr zpoza branky, tak brankář Jablonce střelu neviděl, reagoval pozdě a stačilo to ke gólu. Bohemians předvedli výborný výkon, v prvním poločase byli jasně lepší a zaslouženě měli šanci vyhrát.

⚽ Yusuf rozhodl o vítězství Bohemians nad Jabloncem milimetrově přesnou ranou k tyči! #chanceliga pic.twitter.com/kwbpkLGPfh — O2 TV Sport (@O2TVSportCZ) February 2, 2025

Program 20. kola uzavřou v pondělí večer fotbalisté Olomouce a Plzně, zápas bude v přímém přenosu vysílat Radiožurnál Sport. Západočeši jsou rozehraní z evropských zápasů a na hřišti Olomouce neprohráli od roku 2011. Jak to, že to Olomouci proti Plzni doma nejde?

To je pro mě překvapení. Myslím, že na tom zápase jsem tehdy byl, s Plzní jsme už měli jistý mistrovský titul, ale já tento zápas nehrál. Olomouc je doma vždy silná, umí si vyšlápnout na favorita a uvidíme, jak to bude vypadat. Na podzim hráli Hanáci dobře, k dispozici ale pořád nebudou mít jednoho z nejlepších hráčů celé ligy Jana Klimenta. Plzeň ani Olomouc nebudou mít cestu za výhrou jednoduchou.