Pokud Dukla udrží formu, může se vyhnout baráži. Sparta byla proti Baníku lepší, hodnotí expert Horváth

Po 28. kole fotbalové Chance ligy se sice nezměnil tým na ve vedení soutěže, ale boj o druhé místo zaznamenal přímý souboj mezi Spartou a Baníkem a posun fotbalistů Plzně. „Baník byl v euforii, hrál před skvělým publikem a podle mě byl favoritem. Sparta ale ukázala, že se s ní pořád musí počítat," hodnotí uplynulý fotbalový víkend expert stanice Radiožurnál Sport Pavel Horváth. Praha 16:14 7. dubna 2025

Pavle, musíme začít šlágrem mezi Ostravou a Spartou. Utkání skončilo nerozhodně 1:1. Překvapilo tě, že se Sparta dokázala relativně oklepat z dvou předchozích proher? Nečekal si třeba aktivnější hru Baníku?

Myslím, že to překvapilo nejen mě. Baník byl v euforii, hrál před skvělým publikem a podle mě byl favoritem. Sparta ale ukázala, že se s ní pořád musí počítat a byť si odvezla pouze bod, tak určitě nezklamala, velkou část zápasu byla lepší.

Remízy mezi Baníkem a Spartou využila Plzeň, která porazila Slovácko 2:0 a posunula se na druhé místo. Zdá se, že obhájci titulu půjdou do nadstavby až ze 4. místa. Nebo to vidíš jinak?

Může to tak být. Kromě letošních zápasů s Českými Budějovicemi nejde říct, že nějaký tým jde do zápasu s myšlenkou jasné výhry. V neděli například Dukla vyhrála v Mladé Boleslavi, to se určitě očekávat nedalo. Postavení v tabulce se po každém kole mění.

Právě Dukla vcelku nenápadně míří za záchranou - po výhře v Mladé Boleslavi ztrácí už jen pět bodů na trápící se Slovácko. Může ještě trenér Petr Rada dotáhnout tým z Julisky k udržení ligové příslušnosti bez nutnosti baráže?

Určitě se to nabízí, ještě bude ve hře celkem 27 bodů. Pokud fotbalisté Dukly udrží formu, pár bodů ještě posbírají a můžou se vyhnout baráži.

Slavia dokázala otočit výsledek proti Hradci Králové a vyhrála 2:1. Hrdinou byl dvougólový útočník Vasil Kušej, který se trefil poprvé po zimním přestupu. Dokáže se naplno prosadit do základní sestavy Pražanů?

Myslím, že své místo určitě má a vybojuje si stálejší místo. Měl pouze dost smůly v tom, že se ihned po příchodu zranil. Proti Boleslavi na něm určitě ležela určitá tíha odpovědnosti a odpověděl dvěma góly, takže to je určitě dobrá zpráva.

Příjemným překvapením této sezóny je Karviná. Ta vyhrála v Olomouci 2:1 a bodovala tak potřetí v řadě naplno. Jen jediný bod dělí Karvinou od nadstavbové skupiny o titul. V čem je síla celku ze Slezska?

Kdyby se do první šestky tabulky nakonec Karviná dostala, tak by to bylo hezké překvapení. Mají dobrého trenéra Martina Hyského a hrajou trochu neobvyklý styl fotbalu. Vždy chtějí bojovat a pokusit se o výhru, to bylo vidět i v zápase s Olomoucí.