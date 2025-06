Rozlučka plná legend. S Hübschmannem si v Jablonci naposledy zahráli Nedvěd, Poborský nebo Šmicer

Legendární záložník se v exhibičním zápase mohl rozloučit gólem, ale neproměnil penaltu. Zápas okořeněný účastní několika skvělých hráčů posledních dekád nakonec skončil remízou 5:5.

„Samozřejmě mě to mrzí, ale já si myslím, že to akorát dokumentuje moji kariéru v tom, že jsem žádný střelec nikdy nebyl. V lize jsem kopal jedinou penaltu a také jsem ji nedal, takže to k tomu asi sedí,“ smál se v rozhovoru pro Radiožurnál Sport.

Pavel Nedvěd, Petr Čech, Karel Poborský, Vladimír Šmicer nebo Marek Jankulovski - největší hvězdy českého fotbalu minulých let si velkolepou rozlučku nenechaly utéct. A z reproduktoru jablonecké Střelnice k tomu hrála kapela Divokej Bil.

„Jsem jejich velký fanoušek, líbí se nám i s mojí paní. Když navštívíme jejich koncert, tak si rádi zatancujeme a na několika koncertech nás pozvali o do backstage,“ popisuje Hübschmann s manželkou Janou

„Ukápla mi i slza, bylo to krásné, ze všech sil jsme si to užili,“ dodala Jana Hübschmannová s dcerou Michaelou za vytrvalého skandování fanoušků na jablonecké Střelnici.

profimedia-100598495_250602-092600_tpk.jpg | Foto: Radek Petrášek | Zdroj: Profimedia