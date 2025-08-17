Zápas evropské úrovně, ocenil Jablonec obránce Slavie Douděra. ‚Mělo to grády,‘ těšilo i gólmana Hanuše
Fotbalisté Jablonce a Slavie zůstávají i po 5. kole Chance ligy bez porážky. Jejich vzájemný souboj na severu Čech skončil 1:1. Domácí vedli od 29. minuty po gólu Jana Chramosty, vyrovnání zařídil v nastaveném čase David Douděra. V zápase, který měl podle jeho aktérů evropskou kvalitu.
„Už teď v kabině jsme říkali, že to podle nás byl zápas evropské úrovně. Jablonec hraje jeden z nejhezčích fotbalů v lize a pod taktovkou Luboše Kozla to je vidět. Úroveň byla možná někdy i lepší, než některé evropské zápasy, které jsme zažili, takže tady bych chtěl Jablonec vyzdvihnout,“ chválil střelec vyrovnávací branky David Douděra.
Poslechněte si, jak zápas Jablonce se Slavií hodnotí domácí gólman Jan Hanuš a obránce Pražanů David Douděra
„Utkání mělo v podstatě všechno. Bylo hodně atraktivní, byť s naším horším výsledkem. Ale chtěl bych spíš takhle ocenit celkově ten zápas. Kvalita byla na obou stranách a pro laika, diváky to musel být atraktivní zápas,“ těšilo alespoň obránce Pražanů.
Pro fanoušky to opravdu byl atraktivní duel. Stadion Střelnice byl vyprodaný. Věc, na kterou domácí nebývali zvyklí.
„Jsem hrozně rád, že takovéhle zápasy už jsou teď v Jablonci. Nějaký čas už jsem tady a takové zápasy jsem si přál, aby chodil plný stadion. Samozřejmě je to většina slávistů, ale když jsme hráli dřív, tak zápasy vyprodané nebyly, takže k tomu přispíváme i my svými výkony. Jsem hrozně rád a je to taková zpětná vazba pro nás,“ těšil gólmana Jana Hanuše zájem fanoušků.
A ocenil i průběh zápasu. „Bylo to v tempu, byla tam spousta hezkých věcí, bylo to vyhecované. Takže to mělo, jak se říká, grády,“ byl nadšený gólman Severočechů.
Těší ho vyrovnané partie odehrané se Spartou, Plzní a naposledy právě se Slavií. A připomněl, co za jabloneckým vzestupem stojí.
„Práce, co odvádí trenéři, je výborná. Kolektiv, co tady máme, a parta, jakou máme, tak nejen, že jsou kvalitní fotbalisté, ale i spolu vycházíme. Ta energie, kterou spolu máme, se pak přenáší i na hřiště, což je hrozně důležité a znát. Je to asi jedno s druhým. Potenciál kluků je velký a většina má na to pak hrát i za lepší tým,“ dodal Jan Hanuš.
Aktuálně má šestý Jablonec v neúplné tabulce dvoubodovou ztrátu právě na vedoucí Slavii.
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Rozdíl
|B
|1.
|Slavia
|5
|3
|2
|0
|9:3
|6
|11
|2.
|Sparta
|4
|3
|1
|0
|8:4
|4
|10
|3.
|Zlín
|5
|3
|1
|1
|8:5
|3
|10
|4.
|Olomouc
|5
|3
|1
|1
|4:2
|2
|10
|5.
|Karviná
|4
|3
|0
|1
|6:3
|3
|9
|6.
|Jablonec
|5
|2
|3
|0
|6:3
|3
|9
|7.
|Liberec
|4
|2
|1
|1
|8:6
|2
|7
|8.
|Plzeň
|4
|1
|2
|1
|7:5
|2
|5
|9.
|Slovácko
|5
|1
|2
|2
|4:5
|-1
|5
|10.
|Dukla Praha
|5
|1
|2
|2
|3:5
|-2
|5
|11.
|Mladá Boleslav
|4
|1
|1
|2
|10:11
|-1
|4
|12.
|Teplice
|4
|1
|0
|3
|5:8
|-3
|3
|13.
|Bohemians 1905
|4
|1
|0
|3
|1:6
|-5
|3
|14.
|Hradec Králové
|5
|0
|2
|3
|6:10
|-4
|2
|15.
|Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|-2
|1
|16.
|Pardubice
|4
|0
|1
|3
|4:11
|-7
|1