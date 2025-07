Když budeme takhle pokračovat, nemusíme se bát nikoho, říká po remíze se Spartou jablonecký Beran

Fotbalisté Sparty v úvodu nového ročníku Chance ligy na výhru nedosáhli. V Jablonci remizovali 1:1 a tak hned v prvním kole hlásí první bodovou ztrátu. Na severu Čech Pražané navíc prohrávali a až téměř po hodině hry dokázali manko vymazat. Od začátku utkání se přitom Letenští mohli těšit vydatné podpory fanoušků. Jablonec nad Nisou 7:15 20. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Záložník Jablonce Michal Beran utíká sparťanskému obránci Pavlu Kadeřábkovi | Foto: Michal Beránek | Zdroj: CNC / Profimedia

„Za stavu 0:0 jsme měli dvě vyložené šance, ten zápas se mohl vyvíjet úplně jinak. Byly to dvě vyložené šance, které myslím, že postupem času budeme proměňovat, až se všichni dostaneme do optimální formy. Přece jenom je to první kolo, první ostrý zápas. Pevně věřím, že ty šance začneme proměňovat a dokážeme ty zápasy dotahovat do vítězného konce,“ vrátil se k zápasu nový sparťanský kapitán Lukáš Haraslín.

Poslechněte si, jak střetnutí Jablonce se Spartou hodnotili kapitán Pražanů Lukáš Haraslín a záložník Severočechů Michal Beran

V Jablonci šance letenští neproměnili a to je stálo lepší výsledek. Remízu vnímali jako ztrátu. „Když se na to podíváme pohledem vyložených šancí, tak to pro nás je ztráta, protože těch vyložených šancí jsme měli víc než soupeř,“ mrzelo slovenského reprezentanta. Směrem do budoucna byla ale optimistický.

„Pevně věřím, že forma bude gradovat. Bylo by krásné, kdybychom všichni začali v top formě, ale víme, že forma se těžko drží a o hodně lehčí je ji stupňovat a gradovat zápasy a výsledky. Věřím, že i tenhle výsledek nás nakopne do dalších zápasů,“ dodal Haraslín.

Koho výsledek stoprocentně nakopl, to byl domácí Jablonec. Bod bral záložník Michal Beran.

„Pořád je to Sparta Praha. Je to silný tým, který bude bojovat o přední příčky. Chtěli jsme je potrápit, chtěli jsme vyhrát, což nebylo zas tak daleko. Ale když si to tak shrnu, tak je to určitě zasloužený bod,“ těšil Berana výkon Severočechů v náročném zápase na úvod nové sezony.

Pro Jablonec je nerozhodný výsledek se Spartou hlavně povzbuzením. Už jen proto, že v dalším kole zamíří do Plzně.

„Určitě nám to pomůže do dalších zápasů a je od čeho se odrazit. Tým je silný, zůstal pospolu. Když budeme takhle pokračovat, tak se nemusíme bát nikoho a můžeme hrát s každým. Pomůže nám to i do budoucna. Každý takový zápas pomůže, Sparta je těžký soupeř,“ uzavřel ohlédnutí za utkáním se Spartou Beran.