Začne vojna, hazardujeme se jménem Dukly, slibuje trenér Rada hráčům po debaklu v Ostravě

V této sezoně fotbalové první ligy už vyhráli fotbalisté Jablonce a Plzně 5:0 nad Libercem, respektive Karvinou. Ale v sobotu odpoledne se zrodil rekordní výsledek. Baník Ostrava totiž porazil pražskou Duklu po jednoznačném průběhu 6:0. Trenér Dukly Petr Rada měl po utkání co říct.

„Hrůza, výkon špatný, hazardujeme se jménem Dukly. Jak jsme dostali první branku, tak se to sesypalo a nebylo tam vůbec nic. Když si ten zápas přehrávám, tak jsme udělali pět individuálních chyb, pět gólů jsme jim dali sami. Můžeme být rádi, že jsme prohráli 0:6. Já jsem za svou trenérskou kariéru 0:6 ještě neprohrál. V týdnu budou pohovory a bude to jinak,“ slibuje známý bouřlivák Petr Rada v reprezentační přestávce vojenský dril.

Baník naopak potvrdil předchozí výhru na Spartě suverénním výkonem, především v ofenzivě se teď Ostravanům daří.

„Funguje to hlavně střelecky, produktivitou, protože jsme měli spoustu šancí i v ostatních zápasech, ale bohužel jsme se neprosazovali střelecky. Hráčům jsem připomínal třeba zápas doma s Plzní, který jsme výsledkově nezvládli, ale hráli jsme dobrý zápas. Produktivita je pro nás důležitá,“ konstatuje trenér Pavel Hapal.

Už v 63. minutě měli na kontě po dvou gólech Erik Prekop i brazilský kapitán Ewerton, ale oba trenér Hapal vystřídal a nedovolil jim tak myslet na hattrick. „Ewerton mi říkal, že chtěl dát hattrick. A já mu říkám: ‚Tak jsem ti to schoval na příště nebo nějaký jiný zápas.‘ Tak doufám, že ho někdy dá,“ usmíval se Hapal.

Zato na druhé straně měl Petr Rada, bývalý hráč Dukly a aktuálně i trenér a velká osobnost klubu, vzkaz pro své hráče: „Jediné, co jim můžu říct, že jim začne opravdu vojna. Mysleli si, že už to pojede normálně, ale není to důstojné jménu klubu,“ doplnil trenér Rada přezdívaný plukovník. Ostatně při svém návratu do Dukly se podobně prezentoval i v uvítacím videu.