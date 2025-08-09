ŽIVĚ: Plzeň v zápase Chance ligy hostí Slovácko, Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos
V rámci 4. kola hostí Viktoria Plzeň trápící se Slovácko. Oba celky mají z posledních pěti vzájemných střetnutí vyrovnanou bilanci, aktuální forma ale hovoří jednoznačně pro svěřence Miroslava Koubka. Utkání je na programu od 17 hodin, Radiožurnál Sport z něj nabídne přímý přenos.
Plzeňští jdou do zápasu po prohře ve 3. předkole Ligy mistrů s Rangers 0:3. Kvůli odložení utkání v Mladé Boleslavi mají za sebou jen dva zápasy, v nich deklasovali Pardubice 5:1 a remizovali s ve formě hrajícím Jabloncem 1:1. Viktoria se bude chtít proti Slovácku naladit na odvetu proti týmu z Glasgow, který ji čeká ve středu.
Celku z Uherského Hradiště se v lize zatím nedaří. Má pouze bod za remízu v derby se Zlínem, ve zbylých utkáních podlehl Olomouci a Slavii. Těšit ho může poměrně kvalitní defenziva, která ve všech zápasech kapitulovala pokaždé jen jednou. Problém ale nastává na druhé straně hřiště, kde se Slovácko prosadilo jen proti Zlínu.
