Olomouc má po podzimu tři zraněné ofenzivní opory. ‚Sehnat útočníka je priorita,‘ říká kouč Janotka

Fotbalový útočník Sigmy Olomouc, aktuálně nejlepší ligový kanonýr a reprezentant Jan Kliment měl být kvůli ruptuře šlachy v kotníku mimo do konce sezony. Poslední zprávy jsou ale mnohem pozitivnější. Kliment zřejmě nebude muset podstoupit operaci a nejoptimističtější prognózy jsou takové, že by se už během ledna mohl zapojit do přípravy. Olomouc 12:08 20. prosince 2024

„Jsme rádi, že živíme nějakou míru naděje, že by sezona pro něj nemusela být u konce. Šlacha není v tak špatném stavu, jako to na první dobrou vypadalo. Nebude se to řešit operativně, ale konzervativně. Tím pádem, s nějakým přeléčením zánětu, který tam dostal, pokud se bude dobře vyvíjet a tělo bude reagovat, tak by se mohl připojit do přípravy v průběhu ledna,“ uvedl s úlevou trenér Sigmy Olomouc Tomáš Janotka ke zdravotnímu stavu útočníka Jana Klimenta.

Jeho zdravotní stav se ale může kdykoliv změnit k horšímu. Další forvard Lukáš Juliš je po operaci chrupavky v koleni dlouhodobě mimo, stejně jako Antonín Růsek s problémy se zády. A tak se Sigma musí po posile do útoku poohlížet tak jako tak.

„Sehnat útočníka nebo ofenzivního hráče je pro nás priorita. Není to závislé na tom, jestli Klimič bude zdravý nebo ne. Můžou hrát spolu a my chceme být krytí, kdyby se to nevyvíjelo dobře. S tím počtem hráčů, kteří jsou mimo, je to post, na který jednoznačně cílíme,“ olomoucký trenér.

V této souvislosti se aktuálně mluví hlavně o mládežnických reprezentantech Václavu Sejkovi a Danielu Filovi.

„Máme na ně zaměřenou pozornost, ale asi nejsme jediní, takže je na nás, abychom je přesvědčili a dokázali jim nabídnout to, co jiné kluby ne, což je třeba minutáž před Eurem,“ pokračuje Janotka, který dále rozvedl svůj pohled na oba mladé útočníky.

„Sejk je samozřejmě divočák. Chceme hráče, kteří budou mít emoce, i přesto, že vám někdy třeba rozkopou kabinu. Fila je zase hráč, který se dokáže prosadit a má velký akční rádius, je komplexní. Jejich zápal, ambice a potenciál by nám tu prospěli, bylo by to přínosné pro obě strany,“ dodává.

Oba hráči totiž podle Janotky potřebují zápasové vytížení před Eurem do 21 let a toho by se jim v Olomouci dostalo. Dalším jménem, které by připadalo v úvahu, je Sparťan Kryštof Daněk.

„Je to hráč, kterého bychom tu rádi uvítali. Zná tohle prostředí, takže by tady naprosto přirozeně a rychle zapadl mezi kluky, protože s nimi hrál. Je to náš odchovanec a kvalitní hráč, takže nepochybuji o tom, že ho chce celá liga,“ zakončil trenér Olomouce Tomáš Janotka s tím, že stejné tvrzení platí i o Sejkovi s Filou.

Hostování s případnou opcí těchto hráčů ze Slavie či Sparty je pro některé kluby ale finančně velmi nákladné, stejně jako aktuálně i druhý nejlepší střelec druhé ligy David Látal z Chrudimi. Sigma tak má v zimním přestupovém období na čem pracovat.