ŽIVĚ: Olomouc hraje v dohrávce fotbalové ligy s Plzní 1:1, Radiožurnál Sport vysílá přímý přenos

Olomouc zakončila zimní část fotbalové Chance ligy výhrou nad Mladou Boleslaví a ziskem tří bodů proti Plzni by se posunula na šesté místo právě před Středočechy. Hanákům stále chybí útočníci Lukáš Juliš a Jan Kliment, ofenzivu ale v zimě posílil zkušený Jan Sýkora, který přišel právě z řad jejich pondělního soupeře.

Fotbalisté Plzně ve čtvrtek i přes prohru v Bilbau jako jediný český zástupce postoupili do play-off evropského poháru. A pokud by zvládli utkání v Olomouci, stáhli by náskok vedoucí Slavie na sedm bodů. V lize Viktoria neprohrála už šest utkání v řadě, naposledy padla 0:1 na Slovácku.

Přímý přenos z dohrávky 20. kola fotbalové Chance ligy mezi Sigmou Olomouc a Viktorií Plzeň vysílá Radiožurnál Sport, web iROZHLAS.cz bude utkání sleduje v online reportáži.