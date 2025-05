Zklamaný Kuchta a rozložená Sparta. Loučkův plán podle Horvátha překazily rychlé góly Baníku

Fotbalová Chance liga má za sebou předposlední a hodně výživný víkend. Rozhodoval se boj o záchranu, naopak zatím není rozhodnuto o klíčových příčkách pro evropské poháry. Jak dokázal Jablonec otočit zápase se Slavií? Proč Sparta po vyhazovu trenéra vyhořela i v Ostravě? A o jakou fotbalovou osobnost český fotbal přijde koncem kariéry Jana Sýkory? Na to ve svém pravidelném hodnocení ligového dění odpovídal expert Radiožurnálu Sport Pavel Horváth. Praha 22:06 19. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Kuchta po utkání Sparty v Ostravě | Foto: Michal Beránek | Zdroj: CNC / Profimedia

Fotbalistům Jablonce se podařilo ve čtvrtém kole nadstavby otočit z dvoubrankového manka se Slavií na konečných 3:2. Ten výsledek hodně rezonoval českým fotbalovým prostředím. Jak jsi vnímal pojetí zápasu? Bylo to něco překvapivého, že to Slavia za sedm minut ztratí, nebo se tak nedivíš?

Je to překvapivé, to určitě. Nicméně Chramostův první gól je fantastický, pak ten tlak tím, že přijde Puškáč, který je fantastický. Jablonec prostě má dobré mužstvo, to je bez debat, zmiňujeme to před každým kolem.

Ten kádr, jak se uzdravují hráči, je silnější a silnější a sebevědomí jim stoupá. To, že dali tři góly, je překvapivé, ale Jablonec na to má kvalitu. Samozřejmě tam ke konci zápasu byly nějaké změny v sestavě Slavie, nicméně to takhle prostě je a bravo Jablonec.

Dá se to přisuzovat třeba i slávistické nekvalitě v defenzivě? Protože když jsem viděl opakované záběry gólů, tak Tomáš Vlček při bránění Chramosty byl docela daleko.

Je to těžké. Svým hráčům také ukazuji tu jednonohost hráčů jako Jan Chramosta. Nejsem úplně přesvědčený, že to takhle trefí pětkrát z deseti pokusů, myslím, že to je hodně výjimečný gól. Měl na to prostor, ale Chramostovi opravdu chceš zavřít pravou nohu, proto si dovolil tu levou. V tu chvíli neměl Jan Chramosta co ztratit, trefil to úžasně.

Slavia tedy padla v Jablonci 2:3. David Puškáč po zápase připustil, že Jablonečtí sledovali zápas Sparty v Ostravě pouze do poločasu, kdy to tam bylo už rozhodnuté, pak se soustředili na sebe. Jablonec poskočil na čtvrtou pozici díky své výhře a také díky prohře Sparty na Baníku 2:3. Pojďme vyzdvihnout ostravský Baník, jakým způsobem se chopil prvního poločasu.

Je to neskutečné, z obou těch pohledů. Baník na ně chtěl vlítnout a takhle to vyšlo. A Sparta, ty tam jedeš, musíš se chytit začátkem, protože uprostřed zápasu už se nechytíš, což jsme jednoznačně viděli. A v šesté minutě prohráváš 0:2, to je vstup, který nechceš zažít. Já jsem ho teda zažil teď s Mostem, to bylo hodně podobné, ale někdy to tak prostě je.

Baník s hráči jako Tomáš Rigo nebo Michal Kohút je tak silné mužstvo, že výsledek je zasloužený. Byť Sparta se v druhé půli zlepšila, tak to asi takhle mělo dopadnout. Baník za stavu 3:0 v hlavě vypnul. Vypadalo to, že už se nemůže nic stát a Sparta toho velmi dobře využila. Dala dva góly, mohla vyrovnat, Vitík měl na hlavě vyrovnání dvě minuty před koncem. Ale nevyrovnala a to asi dokresluje tu náladu na Letné.

Mluvil o tom i útočník Jan Kuchta. Když to řeknu eufemisticky, tak potvrdil to, že sparťané nejsou úplně v pořádku. Nečekal jsi přece jen trochu změnu, alespoň v tom pojetí nebo nasazení sparťanů po vyhazovu Larse Friise a příchod Luboše Loučky? Byť jsme i v pátek v pravidelném magazínu zmiňovali to, že opravdu dočasný trenér Sparty nemá moc času něco změnit.

Měli jasný plán, chtěli na Baník taky vlítnout. Když ale takhle dostaneš dva góly, tak je to těžké, to zamává s daleko silnějšími mužstvy, než je Sparta. Bylo vidět, jak Loučka u lajny chtěl nutit hráče do toho, aby napadali. Nicméně jako Rrahmani a tyhle typy prostě nejsou hráči, kteří budou presovat. Jan Kuchta to v sobě má, ale když jdeš sám, tak tě to potřetí už omrzí. Už víš, že tam jdeš zbytečně, že podpora spoluhráčů tam bude menší, že úspěšnost toho presinku je vlastně minimální, takže se ti do toho úplně nechce.

Tam bylo vidět velké zklamání. Zase tam byly balony, které buď jdou pozdě, nebo letí do jiného prostoru, než Kuchta nabíhá. Není to vůbec jednoduché, to mužstvo vypadá opravdu rozloženě. Ta fáze ve druhé půli, kdy se jim to povedlo, dali dva rychlé góly, tak v tu chvíli byli dobří, ale byl to jenom nádech. Sparta v tu chvíli neměla dostatek tak kvalitních hráčů dopředu, aby Baníku mohla konkurovat.

Se svou profesionální kariérou se dnes rozloučil Jan Sýkora



Jedenatřicetiletý záložník odehrál v české nejvyšší soutěži deset sezon a získal tři mistrovské tituly pic.twitter.com/hMsGbR01vW — Chance Liga (@chanceliga) May 18, 2025

Ještě poslední duel skupiny o titul. Viktoria Plzeň vyhrála na Sigmě, tedy na Andrově stadionu 2:1. Otočka, protože Sigma vedla. To jsme asi nečekali, že Hanáci budou takhle vzdorovití po oslavách vítězství v poháru, které jsme asi všichni viděli, jak probíhaly.

Myslím, že to nečekal nikdo. Nicméně pohár hráli ve středu, tenhle zápas byl v neděli, takže i hráči, kteří byli do oslav zapojení, tak měli dostatek času na regeneraci. Na to slavení budou mít dostatek času i tenhle týden a po konci sezony, v tom problém nebyl. Hráči, jako třeba Antonín Růsek, si myslím, nenastupovali celou sezonu, ale znovu budou začínat, ať už po zraněních nebo z nějakých jiných důvodů. To mužstvo prostě nebylo vůbec špatné a Plzeň to neměla jednoduché.

Na závěr zmiňme Jana Sýkoru, který už v 31 letech ukončil kariéru kvůli vleklému zranění kolena. Tři ligové tituly, bývalý hráč Plzně a Slavie, teď v Olomouci. Jak bys okomentoval tu jeho kariéru?

Je to, troufnu si říct, Plzeňák a slyšel jsem, že tam bude pomáhat trénovat děti. To je dobrá zpráva, protože kdo jiný by to dětem měl ukazovat, než tihle hráči. Jednoznačně nadstandardní hráč. Pokud byl fit, tak byl schopný hrát jeden na jednoho, zahrát levého beka, pravé křídlo, podhrot a výborný kluk, skvěle nastavený. Vždycky chtěl makat naplno a pro tým, takže je škoda, že musí takhle brzy skončit. Ale to tělo si prostě řekne, že nechce, a bohužel se s tím nedá nic dělat.