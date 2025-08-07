Chorý zná trest za vyloučení na Slovácku. Za úder brankáře Heči si útočník Slavie nezahraje šest utkání
Fotbalista Slavie Tomáš Chorý si šest soutěžních zápasů nezahraje. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) dnes českého reprezentanta a jednu z opor úřadujícího mistra potrestala za vyloučení ve víkendovém utkání nejvyšší soutěže na stadionu Slovácka, kde udeřil domácího brankáře Milana Heču pěstí do rozkroku. Třicetiletý útočník bude Pražanům chybět do 9. kola, o derby proti Spartě nepřijde.
Chorému v minulosti prošlo několik kontroverzních zákroků. Ve svém 242. ligovém utkání byl třicetiletý bývalý hráč Olomouce a Plzně vyloučen poprvé, v dresu reprezentace dostal červenou kartu na závěr zápasu s Tureckem na loňském mistrovství Evropy.
Chorý byl v Uherském Hradišti vyloučen v sedmé minutě nastavení poté, co při závěrečném náporu Slovácka zamířil do pokutového území i brankář Heča. Domácí gólman na Chorého spadl a vysoký útočník ho na zemi udeřil do rozkroku. Slovácko dostalo možnost zahrávat penaltu, kterou ale brankář Jindřich Staněk domácímu Vlastimilu Daníčkovi zlikvidoval. Obhájce titulu v Uherském Hradišti zvítězil 1:0.
Nedlouho po závěrečném hvizdu se Chorý na sociálních sítích Slavie gólmanovi omluvil. „Byl to ode mě naprostý zkrat. Ležel jsem ve vápně, pocítil prudkou bolest v noze i hlavě a v tu chvíli jsem zareagoval impulzivně a ohnal se po něm. Byla to obrovská chyba, která mě opravdu mrzí. Omlouvám se týmu, fanouškům i celé Slavii,“ vzkázal rodák z Olomouce.
Chorému za exces, který nemá v samostatné české lize obdoby, hrozil i vyšší trest. V disciplinárním řádu je u paragrafu 48 Tělesné napadení horní sazba osm zápasů a pokuta 25.000 korun. Pokud by se jednalo o zákrok s vyšší intenzitou nebo „udeření zvlášť hrubým způsobem“, trest může být až půl roku s pokutou 50.000 korun. Paragraf 17 ale hovoří o polehčujících okolnostech. Útočník Slavie totiž podle řádů spáchal přečin poprvé.
Komise nakonec sáhla k šestizápasovému trestu. Přihlédla i k tomu, že Chorý se za incident omluvil a v doprovodu právního zástupce dorazil na dnešní zasedání. Do hry se bude moci útočník vrátit v 10. ligovém kole na konci září, pražské derby na Spartě je na programu o týden později.
Sudí Jan Všetečka klasifikoval faul jako hrubé nesportovní chování. Případem se zabývala také komise rozhodčích. Na pondělním zasedání přezkoumala, zda excesu Chorého nepředcházel nejprve Hečův nedovolený zákrok. Došla k závěru, že brankář Slovácka urostlého útočníka nefauloval.
Slavia v pondělí na sociálních sítích uvedla, že bude respektovat rozhodnutí disciplinární komise v plném rozsahu a bez ohledu na něj přijme také vlastní opatření. „SK Slavia Praha přijímá plnou odpovědnost za incident, který způsobil náš hráč Tomáš Chorý. A který v žádném případě do fotbalu nepatří. Podobné chování v souvislosti se jménem SK Slavia Praha nebudeme tolerovat a nepřejeme si, aby se takto prezentovali hráči nebo realizační týmy jakékoliv úrovně klubu,“ uvedli Pražané.
Přehled nejvyšších trestů zastavení činnosti v první fotbalové lize a domácím poháru:
12 zápasů:
Léonard Kweuke (Sparta, květen 2013) - hrubý faul
Deset zápasů:
Michal Frydrych (Ostrava, duben 2025) - hrubý faul s následkem vážného zranění (později zmírněn na šest)
Osm zápasů:
Milan Matula (Teplice, srpen 2009) - úder loktem (později zmírněn na šest)
Nikolaj Komličenko (Mladá Boleslav, září 2017) - úder loktem (později zmírněn na šest)
Benson Sakala (Mladá Boleslav, srpen 2023) - hrubý faul (později zmírněn na šest)
Heiderson Hurtado (Jablonec, březen 2024) - hrubý faul (později zmírněn na šest)
Sedm zápasů:
Tomáš Řepka (Sparta, září 2007) - urážka rozhodčího a napadení pořadatele
Ahmad Ghali (Liberec, srpna 2024) - surová hra s následkem vážného zranění (později prominutí poloviny dvouměsíčního trestu)
Šest zápasů:
Petr Lukáš (Teplice, srpen 2008) - úder loktem (později zmírněn na čtyři)
Petr Švancara (Slovácko, září 2009) - úder loktem
Václav Ondřejka (Slovácko, únor 2012) - hrubý faul
Tomáš Chorý (Slavia, srpen 2025) - za udeření soupeřova brankáře do rozkroku