‚Bomber‘ Skuhravý v představenstvu Slovácka vydržel dva měsíce. Klub navíc odvolal ředitele Pojezného
Představenstvo 1. FC Slovácko na svém zasedání odvolalo dosavadního ředitele klubu Petra Pojezného. Řízením klubu byli pověřeni Jaroslav Vašíček a Zdeněk Heneš, uvedl aktuálně čtrnáctý klub fotbalové ligy na svém webu. V představenstvu skončil Tomáš Skuhravý.
Odchod dlouholetého ředitele Pojezného není jedinou novinkou. Majitelé akciové společnosti Vítězslav Skopal, Zdeněk Zemek a Jaroslav Buráň se dohodli také na změně ve složení představenstva klubu. „Tomáše Skuhravého nově nahrazuje Zdeněk Heneš,“ oznámili v prohlášení.
Čerstvě šedesátiletý bývalý reprezentant Skuhravý byl přitom do funkce uveden teprve na začátku července. Legendární „Bomber“ v představenstvu zastupoval nového menšinového majitele Buráně ze skupiny Auto UH group, který má nyní v klubu 25 procent. Čtvrtinový podíl drží Zemek se společností Z-Group a polovina akcií patří Skopalovi a jeho firmě Solar Global.
Slovácko v této sezoně zatím jen jednou vyhrálo. Po osmi ligových kolech je v tabulce se ziskem pěti bodů čtrnácté s tříbodovým náskokem na poslední Pardubice, které mají jeden zápas k dobru.