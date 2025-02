Člověk nechápe, jak se to mohlo stát, mrzí libereckého trenéra Kováče rozpačitý vstup do zápasu s Baníkem

Celou přípravu se chystáte na soupeře a po pěti minutách můžete na všechno zapomenout. Takové pocity zažívali fotbalisté Liberce při jarní premiéře Chance ligy. Ostravskému Baníku podlehli 0:1. Jedinou branku dal už po 24 sekundách Ewerton. Domácí navíc už od páté minuty hráli v oslabení po vyloučení Mikuly. Liberec 12:09 2. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér libereckého Slovanu Radoslav Kováč v zápase s Baníkem Ostrava | Foto: Radek Petrášek | Zdroj: ČTK

„Člověk nechápe, jak se to mohlo stát. Zkušení hráči, kteří přišli, to hecovali, ať jsme tam hlavou, ať jsme připraveni, ať jsme koncentrovaní a vidíte. Takový je prostě fotbal a bohužel se nám to stalo hned první jarní kolo, kde jsme si hodně věřili, že ten zápas můžeme zvládnout. Pro trenéra těžké, ale musíte tam stát, musíte reagovat. Prostě povzbuzovat do konce a věřit, že s tím ještě něco můžete udělat,“ hledal po utkání jen těžko slova liberecký trenér Radoslav Kováč.

Horší vstup do zápasu si neuměl představit po návratu na české ligové trávníky ani gólman Tomáš Koubek.

„V první řadě se každý musí soustředit na svůj vlastní výkon, aby zůstal v zápase a nikdo to nevzdal. Samozřejmě je to pro fotbalový tým velká rána dostat gól a ještě o pár minut později hrát o jednoho hráče méně. Tam to chvilku trvalo, než jsme se do toho dostali. Něco cvičíte a připravujete se a najednou je o jednoho hráče méně. Takže všechny systémy, automatismy a všechny ty věci, které jsme cvičili, jsou jinak. Postupem času bylo prostě nejdůležitější zůstat v zápase,“ říká, co bylo následně z domácího pohledu nejdůležitější zkušený brankář.

V zápase hlavně zůstali fotbalisté ostravského Baníku. Vedení si pohlídali a přestože početní výhodu k další vstřelené brance nevyužili, z jarní premiéry vytěžili tři body.

„Přistoupili jsme k tomu tak, že jsme se neuspokojili. Nechtěli jsme se uspokojit, chtěli jsme přidat další góly. Bohužel se nám to nepovedlo, že jsme se tím druhým gólem neuklidnili, ale myslím, že jsme to uhráli. Nepustili jsme Liberec do nějakých větších šancí, nebo jsme to drželi tak, jsme chtěli a potřebovali. Jenom škoda, že jsme nepřidali další góly, abychom se uklidnili,“ dodal k utkání a své ostravské premiéře útočník Michal Kohút.