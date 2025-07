Liberec má v nové sezoně velké ambice. ‚Chceme hrát o špici tabulky,‘ hlásí nový kapitán Masopust

Hrát ve skupině o titul, s takovým přáním vstoupí v neděli na hřišti Mladé Boleslavi fotbalisté Liberce do nového ligového ročníku. Vedení severočeského klubu se tím rozhodně netají. A stejné přání mají nejen samotní hráči, ale také trenéři Slovanu. Liberec 14:46 17. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukáš Masopust po trvalém přestupu do Slovanu LIberec navlékne i kapitánskou pásku | Foto: Radek Petrášek | Zdroj: ČTK

„Chtěli bychom být lepší než minulou sezonu po třicátém kole. Ambice jsou tady vysoké, všichni je máme a myslím, že je to správně. Ambice a náročnost jsou tady ta správná slova. Samozřejmě první zápasy ukážou, jak na tom jsme,“ uvědomuje si trenér Radoslav Kováč.

Z opor odešli Denis Višinský a Santiago Eneme, ve Slovanu skončili také Christian Frýdek a Michael Rabušic. Naopak přišli například Vojtěch Stránský, Petr Juliš a v neposlední řadě hostování proměnil v přestup ze Slavie zkušený záložník Lukáš Masopust. Z něj má radost sportovní ředitel Theodor Gebre Selassie.

„Nebyla to vůbec jednoduchá vyjednávání, ale nakonec jsme se se Slavií dokázali dohodnout. Jsme velmi rádi, že je tady s námi a podepsal víceletý kontrakt. Co se týče dalších příchozích hráčů, tak jsou to především mladí perspektivní hráči, u kterých ten potenciál vidíme zejména do budoucna. Zároveň nám ale dokážou dát to, co potřebujeme k dosažení i našich krátkodobých cílů,“ přiblížil očekávání od letních posil Gebre Selassie.

Z posily rovnou kapitánem

Navíc Liberec posílil také realizační tým. Z pražské Sparty přišel Michal Vávra. „To jednání se Spartou nebylo úplně jednouché, ale dokázali nám vyjít vstříc. Je to nejen posílení realizačního týmu, vidíme v něm obrovské zkvalitnění A-týmu. Ale zároveň je to obrovský přínos pro klub jako takový,“ těší Vávrův příchod sportovního ředitele Slovanu.

„Byl jsem tu na jaře na hostování, bylo to tady super. Tým i kabina jsou ambiciózní, chceme hrát o vršek tabulky, a to se mi líbí. Role, co jsem tu dostal, mě naplňuje a jsem za to moc rád. I za důvěru, že o mě celé vedení a všichni takhle stáli. Budu se co nejvíc snažit, abych jim to vrátil na hřišti,“ těší se na start soutěže už zmíněný Lukáš Masopust, který v nové sezoně povede tým s kapitánskou páskou.

Dvaatřicetiletý fotbalista se nebojí tlaku, pod kterým tým i on sám bude. „Mně to nevadí. Pro kluky, co jsou tu noví, tak pro ně ten tlak může být velký, mně to zas tak hrozné nepřijde. A asi je to i moje role. Ukázat jim, že to není zas tak hrozné, že ten tlak může být daleko větší. Budu se snažit jim jakkoliv pomoct a trochu je mentorovat,“ říká Masopust.

Právě role mentora připadá vedle té kapitánské do jeho liberecké náplně. Na základě bohatých zkušeností z ligy, evropských pohárů a také reprezentace.

„Snažím se předat, co jsem zatím nasbíral a pomoct jim. Aby se kluci zlepšovali a do budoucna byli schopní se posunout,“ těší se zkušený záložník na roli mentora. Poprvé s kapitánskou páskou povede Masopust fotbalisty Slovanu v nedělním utkání na hřišti Mladé Boleslavi.