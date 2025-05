Spartě nezbývá, než se semknout, říká k zápase v Ostravě Horváth. Baník je podle něj favoritem

Předposlední kolo fotbalové Chance ligy nabídne opět mnoho příběhů i důležitých soubojů. Pomůže Spartě léčba Lubošem Loučkou a udrží čtvrté místo? Projeví se na Olomouci pohárové oslavy nebo zaskočí i Plzeň? Vyhraje souboj o sedmé místo Hradec Králové nebo Bohemians? A dokáže se Dukla ještě vyhnout baráži? O tom všem mluvil před víkendovým ligovým programem fotbalový expert Radiožurnálu Sport Pavel Horváth. Praha 18:43 16. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté pražské Sparty po prohraném finále domácího poháru v Olomouci | Foto: Luděk Peřina | Zdroj: ČTK

Sparta nastoupí v neděli v Ostravě proti domácímu Baníku už s dočasným koučem Lubošem Loučkou. Na nějakou velkou změnu taktiky nebude příliš mnoho času, když teprve včera nahradil odvolaného Larse Friise. Kdybys byl v kůži Luboše Loučky, na co bys v těch dvou dnech v trénincích apeloval, pokud bys vůbec dělal tréninky? Jak by ses snažil tým připravit?

Času je malinko. Vedení Sparty vsadilo na to, že Luboš Loučka má zkušenost v „áčku“ být, byl účastníkem v té úspěšné době Briana Priskeho. Na to budou Tomáš Rosický s Tomášem Sivokem spoléhat. Hlavní věcí bude troškou zvednout sebevědomí a připomenout to sparťanské srdce a Spartu samotnou, to tam teď úplně není.

Frydrych s odvoláním proti 10zápasovému trestu neuspěl, komise ho zhodnotila jako nedůvodné Číst článek

O odvolání Larse Friise a jmenování Luboše Loučky dočasným trenérem jsme si povídali s mnoha osobnostmi včetně tebe a často se ozývalo, že s Lubošem Loučkou by mohla přijít „česká cesta“. Že by tenhle doteď trenér „béčka“ mohl preferovat české hráče a to srdce v nich zažehnout.

Je to hrozně krátké, není to na nějaké budování. Je to opravdu léčba šokem a uvidíme, jak to na Spartu zabere. Luboš nemá vůbec čas na to něco budovat.

Pojďme se zaměřit na Baník. Ten má za sebou výhru v Plzni a tou výrazně zamotal boj o druhé místo. Dal by se ostravský tým považovat za favorita a Sparta může v nedělním zápase pouze překvapit?

Samozřejmě to tak je. Znovu bude ve Vítkovicích na stadionu spousta fanoušků, kteří budou chtít vidět Spartu na kolenou. Mužstvu Sparty naopak nezbývá než se semknout. Tak to bývá. Když se nedaří, tak se od tebe všechny strany trochu odklání. Sparťané v tuhle chvíli zůstanou samotní a musí si poradit, protože další blamáž si nechtějí dovolit. Na druhou stranu Baník je rozjetý, nějací hráči se vrací po trestu. Bude chtít vyhrát a Spartu nečeká vůbec nic jednoduchého.

Plzeň by měla být na stadionu Olomouce favoritem. Sigma ve středu vyhrála domácí pohár, a jak jsme viděli na sociálních sítích, oslavy byly velkolepé a trvaly dlouho. Na druhou stranu se dá říct, Viktoria musí, Olomouc bude hrát s čistou hlavou. To Západočechům trochu svazuje ruce.

Myslím, že olomoučtí kluci už doslavili. Dobře vědí, že na oslavy bude ještě času dost a určitě sami připraví ještě schůzku s fanoušky a dá se to oslavit ještě v různých termínech. Čeká je zápas s Plzní, kdy opravdu nemají co ztratit. Znovu mají šanci si dokázat, že v té skupině mají na ty nejlepší a v první šestce nejsou náhodou.

Mají dostatek času, protože jsou to většinou mladí kluci, kteří se na to budou umět připravit a zvládnou ten zápas odehrát se vztyčenou hlavou. Naproti tomu Plzeň hraje o všechno, a byť trochu nervózní může být, tak na Hanou v tuhle chvíli bude přijíždět v roli favorita.

Vyzkoušeli jsme všechno. Nemáme jinou možnost, potvrdil přesun Vyškova do Příbrami jednatel klubu Číst článek

Hodně sledované utkání bude i to zítřejší mezi Slováckem a Duklou ve skupině o udržení. Pokud Pražané v Uherském Hradišti vyhrají, tak se v tabulce na svého sobotního soupeře dotáhnou. Ty už jsi to zmiňoval ve své pondělní Desítce, že nervóznější rozhodně bude Slovácko, jaké šance dáváš Dukle?

Celkem velké, v každém zápase potvrzuje, že je na jaře lepší než na podzim. I ti kluci musí sami cítit, že sebevědomí mají mnohem vyšší, než v některých zápasech podzimní části. Jsou produktivní, což je velká výhoda u mužstev, které hrají o záchranu. Většinou nedávají moc gólů a Slovácko je tím případem, který těch gólů moc nedává.

Zachytil jsem zprávy, že o hráče Slovácka je zájem, což také není úplně dobrá zpráva, protože ti kluci o tom musí přemýšlet. Sám jsem zvědavý, jak ten zápas dopadne, Slovácko v posledních utkáních nevypadá úplně dobře. Dukla oproti tomu je rozjetá a myslím, že se dočkáme nějakého překvapení.

Na druhou stranu Slovácku stačí remíza. A i když se na ní ve fotbale hraje špatně, tak Slovácko může jen bránit, soustředit se na defenzivu, nechat Duklu hrát a lidově řečeno se „vyběhat“.

To může. Já si neuvědomuji, že bych některý zápas ve své kariéře hrál na remízu, protože to dost dobře nejde. Ale Dukla má opravdu sílu, není to tým, který to byl na podzim. Dali, jestli se nepletu, dvanáct gólů za celý podzim a teď jim to v posledních zápasech napadalo.

Jsou schopní se prosazovat, mají dobré hráče. Uvedu třeba jen Kevina-Prince Millu, nového útočníka, který je velmi zajímavý a produktivní. Slovácko nemlže jen tak čekat, že ubrání nulu.

Pojďme se ještě podívat na souboj, který rozhodne o sedmém místě. Dvojutkání Bohemians s Hradcem Králové začne v neděli v Ďolíčku, o týden později se bude hrát na východě Čech. Kdo by si tu sedmou příčku za celou sezonu zasloužil víc?

Hradec Králové hodně koukal po té první šestce, takže výsledkově Hradec. Bohemka měla období, kdy byla lepší venku než doma. Kdyby byla o malinko úspěšnější doma, tak by možná taky atakovala první šestku. Takhle na poslední chvíli prolezla do střední skupiny a je v boji o sedmé místo, takže asi Hradec.

15 let v lize, 9 let v Ďolíčku Tak v neděli ‍♂️



️ https://t.co/wuMsyebyev pic.twitter.com/3yno66UjTN — Bohemians Praha 1905 (@bohemians1905) May 14, 2025

Kromě Josefa Jindřiška, který je v Ďolíčku opravdovou legendou, oznámil konec kariéry také pětatřicetiletý obránce Martin Dostála a čekají ho poslední dva zápasy na profesionální úrovni. Jak si ho budeš pamatovat.

Další skvělý příběh. Je to hráč, který to má postavené hlavně na tom, že je poctivý a je na něj spolehnutí. Většina trenérů, kterým prošel rukama, by zmínila to, že se na něj mohou spolehnout. Viděl jsem jeho video a devět let zůstat v jednom týmu v téhle době není vůbec jednoduché, klobouk dolů. Stejně jako Pepa je legendou Bohemky a fanoušci na něj jen tak nezapomenou.

Svou kariéru takovou exhibicí budou končit i Tomáš Hübschman a Marek Matějovský. Co říkáš na jejich konec a rozloučení? Nedostal jsi náhodou pozvánku?

Měl bych být v Jablonci 1. června s Tomášem Hübschmanem. Marek Matějovský samozřejmě velká kariéra. Nemusíme se vůbec bavit o tom, že to byl jeden z historicky nejlepších fotbalistů v naší lize co se předfinální a finální fáze týče. Koukalo se na něj krásně, protože fotbal hrál lehce, jako to umí málokdo.

A Tomáš Hübschman, jeho kariéra je neskutečná, vítěz Poháru UEFA a dlouholetý reprezentant. Neskutečné, co všechno dokázal. Tihle dva hráči patří do Klubu legend a chtěl jsi je vidět na hřišti. Je škoda, že končí, ale tak to v životě, i fotbalovém, bývá.