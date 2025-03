Nebylo to úmyslné, myslí si Friis o Chytilově zákroku. Rozhodčí Rouček nejprve důvod k vyloučení neviděl

Fotbalisté Sparty porazili Slavii 2:0 a snížili její náskok v čele Chance ligy na deset bodů. Důležitý moment derby se stal v 25. kole necelou půlhodinu po začátku. Po centru ze strany došlo ke střetu slávistického útočníka Chytila se sparťanským gólmanem Vindahlem. Praha 7:10 9. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukáš Rouček uděluje po přezkoumání videa čMojmíru Chytilovi červenou kartu ve 313. pražském derby | Foto: Pavel Mazáč | Zdroj: CNC / Profimedia

„Samozřejmě jsem viděl, že zasáhl Vindahla, který měl míč v rukou. Nicméně jsem si myslel, že ho zasáhl v normálním, přirozeném pohybu, kdy gólmana přeskakoval. Videorozhodčí mi doporučil přezkum, kde bylo jasně vidět, že hráč Chytil se mohl souboji vyhnout. Nicméně to neudělal a tu nohu tam nechal,“ popisoval pro O2 TV hlavní rozhodčí Karel Rouček, který tak změnil žlutou kartu na červenou.

Gólmana Petera Vindahla okamžitě ošetřoval doktor Sparty, a trenér Lars Friis čekal na verdikt. „Když je zásah do hlavy, musíte být pokaždé velmi opatrní, ale doktor ukazoval palec nahoru. A taky musím říct, že si myslím, že to od Chytila nebylo úmyslné,“ myslí si Friis. Zároveň dodal, že ale šlo o nebezpečný střet.

„Nevěřím tomu, že by to byl z jeho strany úmysl. Samozřejmě je to úder do hlavy nohou, který je nepříjemný. Takové věci nechceme,“ mluvil podobně i trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Slavia tak od 27. minuty hrála v oslabení „Byl to klíčový moment zápasu, protože to úplně změnilo jeho ráz,“ říkal slávistický kapitán Tomáš Holeš, který si nejdřív myslel, že Chytil červenou kartu dostat neměl.

Sparťan Lukáš Haraslín byl naopak o vyloučení přesvědčený hned. „Je to zlomek sekundy. Nemůžu mluvit za Chytila, jestli to chtěl udělat, ale šel tam bohužel v plné rychlosti, trefil ho na hlavu a víte, jak jsou ta zranění vážná,“ myslí si slovenský záložník.

Právě Haraslín pak využil ve druhé půli chybu slávisty Schranze, navázal gól Zeleného a Sparta v početní převaze vyhrála derby 2:0. Slavia tak ztratila tři body z náskoku v čele ligy, ale stále jich má k dobru ještě deset. A po utkání na Letné se musí vyrovnávat ještě s jednou ztrátou, El Hadji Malick Diouf má zlomenou lýtkovou kost.