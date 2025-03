Slavia jde do pražského derby s náskokem třinácti bodů. ‚Nebudeme taktizovat,‘ slibuje Kerbr

Fotbalisté Sparty vyzvou v očekávaném pražském derby Slavii. Ta před pětadvacátým kolem vede tabulku Chance ligy o třináct bodů před druhou Plzní a právě obhájci titulu z Letné. Před soubojem městských rivalů ale na slávistický náskok ani jeden z táborů nehledí. Policie hodnotí utkání jako jedno z nejrizikovějších této sezony. A v souvislosti s pochodem fanoušků na stadion upozorňuje na dopravní omezení. Praha 12:57 8. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Asistent trenéra pražské Slavie Milan Kerbr | Foto: Pavel Mazáč | Zdroj: CNC / Profimedia

„Je to derby. Ten zápas je speciální a my vůbec nebudeme nějak taktizovat s tím, že nám může stačit remíza,“ říká asistent slávistického trenéra Trpišovského Milan Kerbr.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říkají před pražským derby trenér Sparty Lars Friis a asistent slávistického kouče Milan Kerbr

„Pojedeme tam určitě vyhrát a chceme potěšit hlavně fanoušky, kteří tam přijedou a budou nás podporovat. Ten zápas bude hodně sledovaný. Takže to je náš hlavní cíl, porazit Spartu,“ nehodlá se s remízou spokojit Kerbr.

Ani sparťané nevnímají večerní derby se Slavií jako poslední šanci v boji o obhajobu titulu.



„Do konce sezony zbývá jedenáct zápasů a rozdíl je třináct bodů. To znamená, že by lídři tabulky museli ztratit víc než jeden bod v každém utkání. Stoprocentně tu tak nemluvíme o tom, že je to naše poslední šance. Je pozdě na to se omlouvat za to, co se stalo v roce 2024,“ zmínil kouč Lars Friis, že cestu za třetím ligovým titulem v řadě si Sparta zkomplikovala hlavně v podzimní části.

Na přelomu října a listopadu totiž nezvítězila v pěti zápasech za sebou. Třináctibodový rozdíl mezi vedoucí Slavií a třetí Spartou by ale v sobotním derby mohl přece jen mohl hrát roli, myslí si fotbalový expert Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport Pavel Horváth.

„Od pětaosmdesáté minuty, když bude stav vyrovnaný, tak pro Slavii to není žádná ztráta a myslím si, že by klidně na remízu hrála. Ale bude to opravdu až v posledních minutách,“ věří Horváth v otevřený zápas, ve kterém se oba týmy budou hnát za vítězstvím.

Oběma pražským rivalům v posledních ligových duelech scházely ofenzivní opory. Zatímco slovenský reprezentant Lukáš Haraslín by podle kouče Friise večer na Letné neměl na straně domácích absentovat, u slávistů Lukáše Provoda a Christose Zafeirise se trenéři rozhodnou možná až těsně před rozcvičkou.

„Kluci, kteří měli nějaké problémy, se pomalu začínají vracet, ale budeme vědět až v den zápasu, kteří kluci budou k dispozici do zápasu a kteří ne,“ prozradil Kerbr.

Policejní opatření

Zápas mezi Spartou a Slavií budou jako obvykle doprovázet zvýšená bezpečnostní opatření. „Zápas hodnotíme jako jeden z nejrizikovějších této sezony. Naším úkolem bude dohlédnout na veřejný pořádek a zabránit případným násilnostem,“ píše policie na svém účtu na síti X.

Nasazeny budou stovky policistů, které dohlédnou mimo jiné i na pochod slávistických fanoušků. Ti mají v plánu se v 16.30 sejít na náměstí Jana Palacha a přes ulici 17. listopadu, Čechův most, Letenské sady a ulici Korunovační dojít až na stadion na Letné.

Policisté proto varují před dopravními omezeními na trase pochodu i v okolí stadionu před a po konci utkání.

Derby pražských „S“ s pořadovým číslem 313 začne na Letné v 19 hodin. Stejně jako přímý přenos stanici Radiožurnál Sport.