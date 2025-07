‚Šel jsem do toho po hlavě.‘ Cupák kvůli přestupu do Zlína opustil práci učitele, při debutu skóroval

Život někdy přináší zajímavé příběhy. A jeden takový fotbalový se teď děje Michalu Cupákovi. V letní pauze přestoupil do Zlína, za který debutoval v lize hned v úvodním zápase nové sezóny. Navíc si připsal i premiérovou trefu při vítězství 3:1 v Teplicích. Cupák už přitom není žádný mladík a kromě fotbalu měl i jinou práci. Teplice 13:46 20. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Cupák (v bílém) při debutu za Zlín v souboji s teplickým záložníkem Robertem Juklem | Foto: Ondřej Hájek | Zdroj: ČTK

„Říkal jsem si, že to je asi možná poslední šance vyzkoušet si ještě první ligu nebo nějaký profesionální fotbal. Tak jsem do toho šel po hlavě a uvidíme, jak to bude pokračovat dál,“ vyprávěl šestadvacetiletý záložník Michal Cupák, fotbalista, který celou kariéru doteď strávil v Kroměříži, kde se narodil a hrál v mužích druhou nebo třetí ligu.

„Míša je prostě strašně pracovitý kluk. Pracuje, běhá, je pro tým. To je kluk, který hraje pro tým a nechá tam duši. Já jsem ho měl pět roků v Kroměříži a nikdy jsem na něho nemohl říct ani půl slova,“ popisoval trenér Bronislav Červenka, který měl určitě velkou zásluhu na tom, že Michal Cupák dostal šanci v lize.

Příchod do Zlína pro něj znamenal i velkou životní změnu. Kromě fotbalu totiž dělal i učitele matematiky a tělocviku.

„Učil jsem na Základní škole Slovan v Kroměříži, byl jsem vlastně teď od září třídní šesťáků, sportovky, takže kluci všichni hrají fotbal, holky volejbal a nějaké další sporty. Zrovna včera jsem jim to oznámil, osobně jsem natočil vzkaz a byly nějaké reakce, převážně smutné Takže tímto bych je chtěl pozdravit, že mě to mrzí, protože to byla super třída. Nějakým způsobem jsme si na sebe zvykli. Zažil jsem spoustu zážitků,“ omlouval se svým bývalým žákům záložník Zlína.

A o velkém osobním fotbalovém zážitku teď může Cupák už bývalým žákům třeba povyprávět, až se příště potkají. V šestadvaceti letech už nebyla liga jeho hlavním cílem v životě, o nabídce Zlína prohlásil, že byla vlastně nečekaná a narychlo. I díky gólu dostal po premiéře v nejvyšší soutěži hodně zpráv.

„Odepsal jsem manželce. Zatím všichni počkají,“ pousmál se zlínský Michal Cupák bezprostředně po ligovém debutu v Teplicích. Velkou hlavu si před ním z premiéry nedělal.

„Já jsem spíš flegmatik, že si neberu moc z nějakých nových věcí nebo z takových velkých zápasů, třeba, co byl teď. Šel jsem do toho s takovou klidnou hlavou a možná to je někdy moje přednost. Manželka mi za to občas nadává, že jsem až moc pragmatický, že mi je všechno jedno,“

A jakou by si dal známku za výkon? „Za první poločas by to asi nebyla úplně hezká známka, za druhý poločas by to bylo mnohem hezčí. Ale tím, že se vyhrálo, tak samozřejmě celému týmu bych dal jedničku,“ prokázal Michal Cupák slova zlínského trenéra Červenky, že je týmový hráč.