‚Skvělé akce a celebrity.‘ Charitativní zápas na Žižkově vyhrál nad Voráčkovým výběrem Real Top Praha

Sportovní hvězdy společně s umělci sehráli na pražském Žižkově exhibiční fotbalový zápas s názvem Souboj charitativních titánů. V penaltovém rozstřelu Real Top Praha nakonec porazil Nadaci Jakuba Voráčka, ale důležitější byly peníze vybrané pro děti se zdravotním postižením a pacienty s roztroušenou sklerózou mozkomíšní. Praha 7:36 19. června 2020

„Viděli jsme skvělé akce, běhala tu na Viktorce samá celebrita, takže to bylo příjemné podívání,“ zhodnotil pro Radiožurnál fotbalovou exhibici Souboj charitativních titánů Jaroslav Šilhavý.

Na hřišti Viktorie Žižkov se v charitativním utkání utkalo mnoho sportovních hvězd.

Trenér národního týmu sice byl na soupisce Nadace Jakuba Voráčka, ale kopačky nechal doma.

„Počasí nám vyšlo. Začalo pršet, což ve finále nebylo vůbec špatné, protože balon alespoň trochu jezdil. Přijelo spoustu známých jmen, zpěváci nebo herci, fotbalisté, hokejisté a tak dále. Škoda jen té návštěvy, trochu mě to zamrzelo, čekal jsem, že přijde více lidí,“ litoval bývalý fotbalista Tomáš Ujfaluši, že na stadion druholigové Viktorie Žižkova nedorazilo víc fanoušků.

Spolu s Ujfalušim se v dresu Realu Top Praha představili i další bývalí fotbalisté Marek Heinz, David Lafata, Patrik Berger či Jan Rajnoch. Ty doplnili například biatlonista Michal Krčmář či hokejový brankář Alexander Salák.

Naopak tým nabitý hokejovými hvězdami složil Jakub Voráček. V jeho mužstvu se představil David Pastrňák, Filip Hronek, Michael Frolík, Petr Mrázek, Martin Nečas nebo Michal Kempný.

Chvála hokejistů

„Jsme rádi za každého fanouška, co přišel. Přeci jen v dnešních podmínkách to není jednoduché, takže jim patří velké díky. Já jsem hodně soutěživý typ, takže jakmile vejdu do nějakého sportu, tak se neznám a hraju naplno,“ přiznal hokejista David Pastrňák.

Právě nejlepšího střelce předčasně ukončené základní části NHL nejčastěji chválili soupeři z týmu Realu Top Praha. Jako třeba bývalí reprezentační útočníci Jan Koller a Vladimír Šmicer.

„Ačkoliv jsem je už párkrát viděl hrát, tak mě kluci překvapili, hráli dobře. Pastrňák hrál výborně, Kuba Voráček byl v brance slabší, v poli je lepší, Frolík byl dobrý, Hronek tam rychle lítal,“ vyjmenovával bývalý fotbalový reprezentant Šmicer hvězdy v týmu soupeře.

„Pár zákroků jsem měl, ale dva góly od Honzy Kollera se nedaly chytat. Dvě branky z těch šesti pak byly moje, to si myslím, že je docela dobré. Dotáhli jsme to proti velice silnému týmu na penalty. Přísahám, že to nebylo domluvené,“ řekl kapitán hokejové reprezentace Jakub Voráček, který se tentokrát netradičně postavil do branky.