Abramovič předal dozor nad Chelsea, na papíře ale zůstává majitelem. Klubu sankce zřejmě nehrozí

Ruský miliardář Roman Abramovič v sobotu zdánlivě vyslyšel výzvu jednoho členů britského parlamentu ke vzdání se kontroly nad londýnským fotbalovým klubem Chelsea, když předal „dozor a péči" charitativní nadaci. Jeho krok ale z právnického hlediska může být jen zdánlivým distancováním se od klubu, pětapadesátiletý oligarcha nadále klub vlastní a s největší pravděpodobností mu zůstávají i rozhodující pravomoce. Londýn 20:13 27. února 2022

„Vždycky jsem vnímal svou roli jako strážce klubu, jehož úkolem je zajistit, abychom byli co nejúspěšnější v současnosti, pokládali základy pro budoucnost a hráli pozitivní roli v našich komunitách. Měl jsem vždy na srdci nejlepší zájmy klubu a těmto hodnotám zůstávám oddaný, proto předávám správní radě charitativní nadace Chelsea dozor a péči nad Chelsea FC.“

Tak zní prohlášení Romana Abramoviče na webu klubu, které v sobotu poměrně překvapilo fanoušky londýnského celku.

Rusko-izraelský podnikatel vstoupil do klubu v roce 2003 a díky vysokým investicím z něj udělal jeden z nejlepších týmů v Evropě. V posledních letech se ale zápasů Blues účastnil sporadicky, po ochlazení britsko-ruských vztahů kvůli kauze otravy agenta Sergeje Skripala v roce 2018 nedostal od britských úřadů potřebné vízum pro dlouhodobý pobyt v Londýně.

Co nyní jeho překvapivé prohlášení znamená? Vystupuje ve stínu války na Ukrajině Abramovič z Chelsea, aby uchránil klub před možnými sankcemi?

Ekonomická hrozba pro Chelsea

Ze všeho nejdříve je třeba zmínit ten nejdůležitější fakt - Roman Abramovič v součanosti neprodává Chelsea, zůstává jejím stoprocentním vlastníkem. Na pětapadesátiletého investora prozatím nejsou namířeny žádné sankce, stejně jako tomu nebylo v roce 2014 při ruské invazi na Krym, ani v roce 2018 při otravě agenta Skripala. O jeho vztahu s Kremlem se vždy jen spekulovalo, sám Abramovič ho odmítal.

Nyní je ale situace vážnější a hlasitě se mluví o sankcích vůči všem ruským oligarchům. Mohou tedy Chelsea postihnout finanční potíže? Podle serveru The Athletic to nehrozí z několika důvodů - Chelsea je společností registrovanou v Anglii, má peníze v místní bance a zmrazení jejího majetku by postihla další britské subjekty, které s ní obchodují a mají s ní smlouvy.

Otazník do celého případu vnáší fakt, že současná situace je naprosto bezprecedentní. Britské sankční zákony jsou navíc relativně nové. Na Abramoviče by tak například mohl být vyvinut tlak, že budou sankce uplatněny, pokud klub neprodá.

Zdánlivé distancování

Jak vysvětlil pro The Athletic sportovní právník Stuart Hatcher, slovo „dozor“ není termínem, který by měl z právního hlediska nějakou váhu.

„Ačkoliv v prohlášení Abramovič říká, že předal správcům dozor, neříká, čeho se vzdal. Není zmíněno, zda předal část podílů, pravomocí nebo hlasovacích práv. Pokud tomu tak opravdu není, nic se doopravdy nemění, kromě zdánlivého distancování se Abramoviče od Chelsea v době, kdy britský parlament volá po sankcích vůči jeho osobě,“ říká Hatcher.

Chelsea minulou sezonu pod koučem Thomasem Tuchelem vyhrála Ligu mistrů | Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU | Zdroj: Reuters

Blues se v posledních letech vydali cestou finanční stability a díky lukrativním prodejům nemusel klub na svého majitele z ekonomického hlediska tolik spoléhat. Spekuluje se tedy, že se Chelsea připravuje na Abramovičův odchod, podle zdrojů Goal.com byl ale podnikatel po klubu urychlené vyplacení svých vkladů nechtěl.

Distancování se od Chelsea nemusí mít jen ekonomické důvody, ale i sportovní. Kouč týmu Thomas Tuchel se totiž nechal slyšet, že mu není příjemné, jaká vlna negativity se teď na klub může snést. Od ruského miliardáře tak může jít i o gesto vůči trenérovi a hráčům, které má celkově pomoci zajistit, aby byly v týmu při letošním honu na trofeje co nejlepší podmínky.