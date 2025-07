Chrudim po neúspěšné baráži doufá v udržení mezi elitou první ligy. Překážkou bude azyl v Pardubicích

Jen kousek od prvoligových vod zůstala na konci posledního ročníku štika druhé nejvyšší fotbalové soutěže. Fotbalisté Chrudimi v baráži o postup do Chance ligy nestačili na rivala z Pardubic a nyní se připravují na další sezonu, ve které je ale čeká působení na cizím stadionu - kvůli opravě stadionu Za Vodojemem budou působit právě v Pardubicích. Chrudim 17:04 14. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Chrudimi | Foto: David Taneček | Zdroj: Profimedia

Vedení fotbalistů Chrudimi asi před měsícem představilo nového trenéra. Stal se jím bývalý výrazný hráč Petr Papoušek. „Moc jsem neváhal, protože jsem skončil ve Varnsdorfu a Chrudim se ozvala jako první. Nějaké náznaky spolupráce byli navíc už i předtím,“ popisuje bývalý záložník s 312 starty v první lize.

Co soudí nový trenér o posilách a podobě kádru? A s jakými cíli míří Chrudim do nové sezóny? Poslechněte si celý rozhovor

Asistentem u týmu zůstal Radek Šprta, pokračuje i Václav Nykodým jako kondiční trenér. „Kluky jsem neznal, ale za měsíc jsme si na sebe zvykli. Musím říct, že jsou v pohodě. Ještě k nám přibyl trenér gólmanů Petr Vašek. S realizačním týmem jsem tedy spokojený,“ říká Papoušek.

Pětinásobný šampión

„Na kariéru vzpomínám docela rád, ale už je to bohužel dost dlouho, už patnáct let trénují. Zažil jsem hodně trenérů a někteří mi vyhovovali víc, někteří méně. Od každého jsem si vzal něco a teď to využívám ve své trenérské kariéře. Vždycky jsem chtěl být hlavní trenér. Je na něj větší tlak, je víc vidět a je to jiné než být pouze asistent,“ popisuje Papoušek.

Petr Papoušek, trenér fotbalistů Chrudimi | Foto: Zdeněk Novák | Zdroj: Český rozhlas

V přípravě Chrudim nezářila. „První dva zápasy byly na turnaji, kde jsme spíš zkoušeli nové, mladé hráče a nevyšlo nám to. Pak jsme hráli s Libercem, což byl náš nejlepší zápas, který jsme se štěstím vyhráli 1:0. Následovaly porážky s Opavou a Hlubinou. Musíme na přípravu zapomenout, je to něco úplně jiného než liga. Na její úvod nás čeká těžký zápas v Brně s Artisem. Musíme kluky namotivovat, vyhecovat tak, abychom do toho šli s cílem uspět,“ říká kouč.

Doma v Pardubicích

První duely nové sezony Chance národní ligy jsou na programu již v pátek 18. července, Chrudim do sezony vstoupí až 21. července právě proti Artisu Brnu. První „domácí“ druholigový duel tak chrudimské čeká až ve středu 30. července proti Žižkovu.

Nové logo, nové dresy, nová identita!



Vedení MFK představilo nové logo, klubové barvy i dresy, se kterými vstoupí hráči do nadcházející sezony. Více na klubovém webu.https://t.co/Rnpc0vI1ph#MFKChrudim pic.twitter.com/4DfFUSN494 — MFK Chrudim (@MfkChrudim79598) July 11, 2025

Kvůli rekonstrukci stadionu ale stejně jako celý ročník Východočeši odehrají v Pardubicích. „Ještě jsem takovou situaci nezažil. Někteří hráči jsou odchovanci Pardubic, takže stadion znají. Doufám, že to pro nás velká nevýhoda nebude,“ popisuje Papoušek.

Právě Pardubice v nedávné pikantní baráži uhájily před Chrudimí prvoligovou příslušnost. „Baráž jsem sledoval. Vždycky je to zajímavé, jestli se druholigovému týmu podaří porazit ten prvoligový. Nechybělo moc a Chrudim byla v lize,“ připomíná Papoušek.