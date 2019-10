Slavia není o jednom hráči, myslí si trenér Hašek. Proč nedá Trpišovský na Hovorku dopustit?

Když byl v sestavě, neztratili fotbalisté Slavie v lize ani bod a dostali jediný gól. Teď se ale budou muset bez Davida Hovorky obejít minimálně půl roku, houževnatý obránce totiž v úterý podstoupil operaci kolene. Trenér Ivan Hašek si myslí, že se by červenobílé neměla Hovorkova absence oslabit. Praha 15:32 29. 10. 2019 (Aktualizováno: 15:53 29. 10. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalista pražské Slavie David Hovorka | Zdroj: Profimedia

V létě jeho příchod nijak zvlášť nevítali, teď zranění Davida Hovorky fanoušci Slavie skoro oplakávají. Takovou si fotbalový obránce vydobyl v Edenu během pár měsíců pozici, přestože vyrostl v konkurenční Spartě. Jenže právě v úterý je Hovorka na operaci přetrženého předního zkříženého vazu v koleni a sešívaným bude minimálně půl roku chybět.

„Mám to asi tak nějak vrozené. Když se ale na sebe po zápase podívám, tak se občas i stydím. Na tom hřišti chci ale vždy odvést maximum,“ vysvětlil Radiožurnálu svérázné oslavy obranných zákroků Hovorka, kterými si fanoušky Slavie získal.

Po zápase na Interu Milán je předvedl třeba i proti Barceloně, když odzbrojil hvězdného Lionela Messiho, kterému pak navíc udělal drzou kličku. Z fotbalisty, kterého se loni v létě Sparta zbavila jako nepotřebného, se stal nejlepší obránce ligy. Když byl na hřišti, neztratili slávisté v nejvyšší soutěži ani bod a v devíti zápasech dostali jediný gól.

„On je jako zabiják, když jde do klece. Čím těžší to je, tak je šťastný, že ho může hrát. To je právě ta vlastnost, která spoustě hráčů chybí,“ chválil Hovorku slávistický trenér Jindřich Trpišovský po postupu do Ligy mistrů a pak ještě několikrát. Teď se bez svého oblíbence, kterého vedl už na Žižkově a Liberci, bude muset delší dobu obejít.

Zranění probírali fanoušci Slavie i na sociálních sítích a řešili, jak to jejich oblíbený klub bez Hovorky zvládne. Bývalý trenér národního týmu Ivan Hašek si po utkání v Plzni myslí, že zvládne.

„Slavia není o jednom hráči, když jim bude chybět. Hovorka měl sice fantastickou formu, ale je to o strategii a o tom, jak mají široký kádr. Proto jsou silní.“

Kromě Michala Frydrycha je stoperem ještě Ladislav Takács, který ale kvůli zranění za Slavii ještě nenastoupil, z kraje obrany by se pak doprostřed mohli posunout Vladimír Coufal nebo Jaroslav Zelený.

