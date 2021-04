Ve fotbalové Fortuna lize se bude hrát nejsledovanější zápas. V tabulce vedoucí Slavia se v 298. pražském derby utká s druhou Spartou. Atmosféru slavného utkání poprvé zažije trenér Sparty Pavel Vrba. A věří, že jeho tým může ukončit rekordní slávistickou sérii neporazitelnosti v lize, která čítá už 37 zápasů. Praha 11:02 11. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Vrba | Zdroj: Reuters

„Čeká nás opravdová zkouška ohněm. Narazíme na soupeře, který teď v české lize nějaké období dominuje. Chtěli bychom tu dominanci přerušit,“ řekl o 298. derby Pavel Vrba.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Zkouška ohněm, říká Vrba před zápasem se Slavií. Sparta čeká na vítězství v derby pět let

Naposledy porazili sparťané odvěkého rivala na jaře 2016. Šanci na úspěch v derby po více než pěti letech má teď Sparta podle záložníka Davida Pavelky hlavně díky dobrým výkonům v posledních utkáních.

„Poslední zápasy se nám povedly. Myslím, že i herní projev byl docela zajímavý a lidi to bavilo. Jednoznačně si chceme tu pohodu přenést i do derby, i když to samozřejmě bude specifický zápas,“ přiznal nevyzpytatelnost derby pražských “S” Pavelka.

V ligové tabulce je aktuálně Slavia před Spartou o 14 bodů, Letenští ale mají před sebou ještě dvě dohrávaná utkání. Pokud by tedy Slavii porazili a poté získali i šest bodů z dohrávek, přiblížili by se věčnému rivalovi na rozdíl pěti bodů. To už by rozhodně nebyl náskok, který nejde stáhnout. Styl hry kvůli tomu ale Vrba měnit nehodlá.

Slovácko a poháry? ‚Cíl je vytěžit ze sezony maximum,‘ neukvapuje se trenér Svědík Číst článek

„Určitě chceme hrát na Slavii fotbal, který se nám teď daří. Jestli budeme úspěšní, to budeme vědět až v neděli večer. Doufám, že bude hodně gólů, hlavně v síti, ve které si to přejeme víc,“ doufá ve vítězství trenér Vrba, kterého čeká trenérská premiéra v derby.

Slavia má teď náročný program, vždyť ještě ve čtvrtek sešívaní bojovali ve čtvrtfinále Evropské ligy proti Arsenalu. A hned další čtvrtek je na programu odveta. Podle trenéra Slavie Jindřicha Trpišovského ale nad únavou převažuje atraktivita prestižních utkání.

„Samozřejmě by byla lepší nějaká pauza, dotrénování a odpočinek. Hrát v jednom týdnu na Arsenalu, derby a pak mít ještě odvetu s Arsenalem je ale samozřejmě skvělé,“ říká kouč Slavie, který zatím v derby během devíti utkání neprohrál.

298. derby začíná v Edenu v 18.30. Radiožurnál bude utkání vysílat živě, na iROZHLAS.cz nabídneme online přenos.

F:L (PLATNÉ K 11. 4. 2021) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 25 20 5 0 70:15 65 2. Sparta 23 16 3 4 54:26 51 3. Slovácko 25 15 5 5 46:23 50 4. Jablonec 25 15 4 6 43:28 49 5. Liberec 26 12 7 7 37:23 43 6. Plzeň 24 12 5 7 42:28 41 7. Ostrava 26 10 7 9 36:25 37 8. Olomouc 26 9 10 7 32:26 37 9. Pardubice 25 10 5 10 24:33 35 10. Bohemians 1905 26 8 9 9 28:28 33 11. Č. Budějovice 25 7 10 8 27:33 31 12. Karviná 26 7 9 10 28:39 30 13. Zlín 25 8 5 12 26:34 29 14. Teplice 25 6 5 14 27:53 23 15. Ml. Boleslav 25 4 9 12 29:42 21 16. Brno 25 3 8 14 19:39 17 17. Opava 26 3 6 17 16:52 15 18. Příbram 26 2 8 16 17:54 14