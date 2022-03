‚Nejvyšší kvalita UEFA.‘ Derby odpíská rozhodčí z Polska, trenérům nominace cizince nevadí

Fotbalové fanoušky čeká v neděli derby pražských S. Aktuálně druhá Slavia nastoupí v Edenu proti třetí Spartě, která v této sezoně vyhrála oba předchozí vzájemné duely a navíc vždy bez inkasované branky. Ten pohárový před měsícem v Edenu byl ale i kvůli nepovedenému výkonu sudích vypjatý. Proto tentokrát komise rozhodčích delegovala cizince. Praha 11:45 6. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Szymon Marciniak. | Foto: Nicolò Campo | Zdroj: Reuters

„Nebráním se tomu. Myslím, že pro všechny je dobře, že to přijede pískat rozhodčí z Polska. Nemám s tím problém,“ řekl trenér fotbalové Sparty Pavel Vrba k delegaci Szymona Marciniaka a jeho krajanů na derby pražských S.

„Je to asi podstatná změna pro hráče, ale na druhou stranu doufám, že přinese stejně kvalitní výkon jako hráči na hřišti,“ přeje si trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

„Co máme zprávy, tak je to ta nejvyšší kvalita UEFA, co řídí ty nejtěžší zápasy. Derby jsou vždycky složitější,“ dodává Trpišovský.

Marciniak patří na mezinárodní listinu rozhodčích už 11 let. V roce 2015 odřídil právě v pražském Edenu finále mistrovství Evropy hráčů do 21 let mezi Švédskem a Portugalskem. O rok později se zúčastnil také evropského šampionátu ve Francii, kde byl mimo jiné delegován na zápas Česka se Španělskem. V roce 2018 pak Marciniak odřídil také dva duely základních skupin na mistrovství světa v Rusku.

„Že bude pískat mezinárodní rozhodčí, to se při těhlech zápasech stává. Je to normální při utkáních, kdy jde o hodně. Už jsem to zažil v Plzni,“ připomíná Pavel Vrba ligový duel z května 2015, který řídil David Fernández Borbalán ze Španělska.

Tehdy byl Vrba ještě trenérem Plzně, která vyhrála na Spartě 2:0. Zahraniční rozhodčí ale pískali ligové duely už před tím. V letech 2001 až 2003 to byl hned několikrát Slovák Luboš Michel. V říjnu 2006 Němec Michael Weiner řídil právě derby pražských S a další německý rozhodčí Wolfgang Stark v březnu 2013 pískal duel Sparty s Plzní.

Utkání Slavie se Spartou začne v Edenu v 18.00 a Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu. Na iROZHLAS.cz ho budeme sledovat online.