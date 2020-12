Dočká se Sparta prvního vítězného derby od roku 2016? ‚Vyhrajeme,‘ burcuje útočník Juliš

Utkali se už skoro třistakrát, ale jejich fanoušky tyhle zápasy určitě neomrzely. I přesto by tentokrát mohlo mít fotbalové derby pražských „S“ větší náboj než v posledních letech. V 10. ligovém kole totiž po dlouhé době půjde o první místo tabulky. Slavia se představí na hřišti Sparty, která svého rivala už jedenáct soutěžních zápasů v řadě nedokázala porazit. Praha 10:32 6. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Během derby na hřišti většinou nechybí emoce. | Foto: Martin Sekanina / CNC | Zdroj: Profimedia

V bohaté historii slavného derby snad nikdy předtím nezažili tak chudé období. Poslední dobou platí, že když zrovna neprohráli, odcházeli ze hřiště jen s jediným bodem. Navíc poslední dvě sezony končily pro pravoslavné sparťany snad až ponižujícím způsobem, protože slávisté po zápasech s městským rivalem zdvihali nad hlavy mistrovský pohár a Letenští se stali nedobrovolně hosty na téhle červenobílé veselce.

„Matně si pamatuju, jestli jsem ho vůbec vyhrál. To poslední, co jsme tady doma vyhráli, to je tak tři čtyři roky,“ šátral sparťanský útočník Lukáš Juliš při rozhovoru pro klubový web v paměti.

A možná byl překvapený, jak rychle ten čas letí, protože od posledního vítězství Sparty nad Slavií už je to skoro pět let.

„Pět let? Tak to jsem akorát naskočil. Všichni – hráči, fanoušci, trenéři a všichni, co tu pracují – už potřebujeme derby vyhrát a vyhrajeme,“ burcuje Juliš.

I vzhledem k té bilanci z posledních vzájemných zápasů je to od Juliše hodně troufalé prohlášení. Na druhou stranu už dlouho nevstupovali sparťané do derby v tak dobré pozici. Na vedoucí Slavii sice dva body ztrácí, ale nejsou to složité počty. Když konečně prolomí smutnou sérii, v čele tabulky odvěkého rivala vystřídají.

„Myslím, že nikdo moc nevnímá, kolikátý je kdo v tabulce a z jaké pozice tam jde. Když to přeženu, tak i kdyby hrál první s osmnáctým, tak bude průběh stejný. Kdo do tohohle zápasu lépe vstoupí, ten má výhodu,“ myslí si trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Trpišovský se tak docela elegantně vyhnul zažité frázi o tom, že derby nemá favorita, i když jiný význam v tom nehledejte. Jestli se jeho slova v zápase potvrdí, to budete moci večer posoudit při poslechu živém vysílání na Radiožurnálu nebo v online přenosu na iROZHLAS.cz. 297. derby pražských „S“ je na programu v neděli od 18.30.