Premiérové derby pro oba trenéry. Hapal zná atmosféru zápasu Sparta - Slavia jen jako náhradník

Zápasy Sparty a Slavie ve fotbalové lize jsou těmi největšími v Česku a jiné to zřejmě nebude ani v utkání 21. kola na Letné. Duely dvou tradičních rivalů se ale oproti minulosti v jednom směru hodně mění. V těch posledních se totiž představuje nezvykle velký počet nováčků pražského derby. Praha 8:19 17. března 2018

Sestava Sparty se za poslední rok změnila k nepoznání a také Slavia přivedla v minulých měsících spoustu posil. Někteří nováčci už zažili atmosféru největšího českého utkání na podzim, ale i tak je v obou týmech stále dost borců, kteří svou premiéru v derby "S" zaznamenají v různých rolích až teď.

Kromě fotbalistů to platí o velké části realizačního týmu Slavie i třeba pro kouče Sparty Pavla Hapala, který je rád, že má vzpomínku aspoň jako hráč. „Seděl jsem na lavičce, byl jsem u toho a musím říct, že je to pro mě i dnes důležité, protože jsem to derby zažil. Vím, v jakém nasazení se derby hraje a z toho budu určitě čerpat,“ vzpomíná na rok 2000.

Při minulém utkání v Edenu poznalo poprvé přímo na trávníku největší české utkání 5 fotbalistů v sestavě Slavie a kromě bývalého kouče Letenských Itala Stramaccioniho zažili premiéru v derby "S" i 4 borci v rudém dresu Sparty. Teď mohou být čísla na obou stranách podobná.

„Všichni se na derby těšíme. I kluci, co jsou tu od léta noví, ví, co derby obnáší. Doufejme, že se nálada ze šatny promítne i na hřiště,“ přeje si jeden z nejzkušenějších hráčů Sparty David Lafata.

Fotbalisté říkávají, že je derby "S" jiné, než ostatní zápasy, technické dovednosti často ustupují boji, zvlášť když se nehraje v přívětivém počasí, v bouřlivé atmosféře hráče snáz ovládnou emoce, obecně je těžší předvídat, co se na trávníku bude dít.

„Strašně těžko se na takový zápas připravuje. Hodně důležitý asi bude vstup do zápasu, jak se mužstva budou cítit, to hodně ovlivní vývoj,“ tuší další z nováčků v derby kouč Slavie Jindřich Trpišovský.

Výkop derby Sparta – Slavia je naplánovaný na 17:30 a ve stejnou dobu začne i přímý přenos Radiožurnálu a online přenos na severu iROZHLAS.cz

