'Bylo to šílené.' Škoda v derby překonal noční můru, Kadlec zažil nejhorší zápas kariéry

Až bude někdo v poločase fotbalového utkání říkat, že je za stavu 3:0 rozhodnuto, stačí si vzpomenout na poslední derby pražských „S". Sparta v něm právě tenhle náskok ztratila a ve 21. ligovém kole nakonec remizovala se Slavií 3:3. Praha 7:54 18. března 2018

Počasím i průběhem hry připomínal zápas 21. kola Het Ligy spíš silvestrovské derby, ve druhé půli plné hloupých vtípků, tedy pro domácí. I proto, že rozhodčí ani trochu nešetřil s používáním videa, skončil zápas proměněnou penaltou Milana Škody.

„Bylo to jako vítězství. Stáhnout v derby stav 0:3 je neskutečné. Bylo to šílené, už jsem jednou kopal v 90. minutě penaltu se Spartou. Dřív to byla moje noční můra, kopat v 90. minutě penaltu v takhle důležitém zápase, ale naštěstí jsem to zvládnul,“ řekl na Radiožurnálu kapitán Slavie.

Fanoušek Slavie, a snad i ten nestranný, zažili derby se vším všudy. Ze sparťanského kotle se po zápase ozýval pískot, přestože se ještě půlhodiny předtím zdálo, že se do něj vrátila radost.

Kadlec: Pískal bych taky

Václav Kadlec cítil v poločase euforii, jenže ta se v husté chumelenici postupně měnila v nervozitu, nemilé překvapení a nakonec prý i v jednu z nejčernějších fotbalových chvil vůbec.

„Je to pro mě nejhorší zápas v kariéře, bude to ve mně hodně dlouho. Fanouškům se vůbec nedivím, že na konci pískali, já bych na nás pískal taky po té druhé půli, kdy jsme dostali tři góly,“ litoval Kadlec.

Tentokrát se tedy v plné kráse potvrdilo, že má Sparta problémy s druhými poločasy, i když klíčové momenty se asi odehrály o přestávce za zavřenými dveřmi v kabině soupeře.

„V šatně jsme dostali slušný céres. Trenér začal klidně, ale pak mu ani nestačily hlasivky. První poločas byla bída, za to se musíme omluvit všem fanouškům. Dělali jsme všechno špatně, to jsem prostě nepochopil,“ divil se po zápase Milan Škoda.

Stejně tak možná sparťani nechápali, co se dělo po přestávce, každopádně výsledkem neobyčejného derby je šest branek a i dál sedmibodový rozdíl mezi oběma soupeři.

Důrazná poločasová domluva pomohla - Slavia třemi brankami dorovnala #289derby. Ukázali jsme bojovnost, říká trenér Trpišovský #spasla

