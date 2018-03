V hlavní roli video. 'Autorita rozhodčího neklesne,' říká po derby Roman Hrubeš

Fotbaloví fanoušci i hráči si zvykají na nový druh emocí. Z gólu se někdy radují až se zpožděním a naopak, někdy zajásají i několik desítek vteřin po inkasované brance. Může za to videorozhodčí, který zásadním způsobem zasáhl i do ligového derby mezi Spartou a Slavií. Praha 8:57 18. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rozhodčí Královec v derby několikrát využil pomoc od videa | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

„Kluci kontrolovali situace, takže ten impuls vzešel vždycky od nich z videovozu,“ přiznává na Radiožurnálu Roman Hrubeš, jedna z hlavních tváří projektu videorozhodčího v Česku, že všechna zásadní rozhodnutí v derby pocházela z přenosového vozu u stadionu Sparty.

Videorozhodčí má být pomocníkem sudích na trávníku, ale tentokrát utkání s trochou nadsázky řídil sám. Kvůli impulsům od asistenta „zvenčí“ rozhodčí na hřišti Pavel Královec změnil penaltu na trestný kop, neuznal dva góly kvůli ofsajdu a nakonec i nařídil pokutový kop za zákrok, který sám jako penaltový neposoudil, přestože byl v dobrém postavení a od místa přestupku velmi blízko.

Těžko říct, jak by se sudí rozhodoval bez videa, ale takto si vlastně může zaváhání dovolit, protože ví, že má v zádech techniku a kontrolu.

„Filosofie toho projektu je pomoci rozhodčímu v nejkrizovějších situací. Bylo jich více, v minulých utkání jich bylo méně nebo nejsou vůbec, to je zápas od zápasu. Atmosféru a zodpovědnost při derby si všichni uvědomují, tím je to asi znásobené, ale myslím, že autorita rozhodčího tím neklesne,“ myslí si Roman Hrubeš.

Nakonec nerozhodné utkání mezi Spartou a Slávií na Letné bylo extrémem, tolik významných situací v předchozích duelech české ligy videorozhodčí nikdy neřešili. Někteří fanoušci i fotbalisté si pochvalovali, že nemusí po zápase počítat chyby a z toho plynoucí křivdy. Jiní jsou proti.

„Je to zvláštní. Mně osobně se to nelíbí, ale nejsem tu od toho, abych hodnotil video,“ uznává sparťanský útočník Václav Kadlec.

„V nějakých situacích to bylo dobré, ale byly i góly, které padly po střele a že někdo stínil gólmanovi, to jak v hokeji postavení v brankovišti, nějaké situace by neměly být tak přitažené za vlasy,“ přemýšlí kapitán Slavie Milan Škoda.

Trpišovský: Odnaučil jsem se radovat

„Radost je spontánní a až pak si uvědomíte, že bude video,“ dodává Škoda. A že jsou teď emoce po vstřelení gólů jiné, přiznávají i trenéři.

„Je to strašně divný pocit se radovat. Když pak gól není, je to velká rána pro psychiku. Už jsem se odnaučil radovat po gólu, protože čekám, až to bude definitivní,“ uznává kouč Slavie Jindřich Trpišovský.

„Celkově je jen dobře, že rozhodčí mají možnost prozkoumat. Kéž by bylo video na všech stadionech co nejdřív. Ať je všude, my jsme pak chytří po opakovačkách, ale rozhodčí to nemají úplně jednoduché,“ vysvětluje Trpišovský.

„Já to vítám, akorát si myslím, že některé situace jsou ne až tak dobře hodnoceny,“ doplnil kouče Slavie Jindřicha Trpišovského trenér Sparty Pavel Hapal.

Že nejsou názory na videorozhodčí jenom kladné, dokazují i zkušenosti z jiných zemí. Technologie selhala třeba v německém Superpoháru, v Anglii se kluby s asociací nemohou dohodnout na situacích, kdy se video používá a ve Francii po mnoha chybách přestali využívat technologii GoalControl.

