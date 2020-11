Přiznal ho po 30 letech, přesto je syn Maradony pyšný. ‚Nikomu se nepovedlo to, co jemu v Mexiku‚‘ říká

Chvílemi oslavovaným bohémem, chvílemi vyvrhelem. Diego Maradona, který v pátek oslavil 60. narozeniny, na sebe upoutával pozornost jak během aktivní kariéry, tak i dlouho po ní. Příběh jeho syna Diega Sinagry je jedním z těch, které spadají do obou životních etap argentinského fotbalisty. Neapol 14:11 2. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Diego Maradona se k synovi přiznal až po 30 letech | Zdroj: Reuters

Psalo se září 1986, když se v Neapoli narodil chlapec jménem Diego Armando Maradona Sinagra. A ačkoliv jeho matka Cristiana od začátku tvrdila, že otcem dítěte je slavný fotbalista hájící barvy místních „Partenopei“, čerstvý mistr světa s Argentinou otázky italských novinářů odmítal.

Maradona byl totiž tou dobou již dva roky ženatý s dlouholetou přítelkyní Claudií. Testy DNA odmítl podstoupit, i tak ho italský soud označil jako otce Diega juniora.

Chlapec mezitím vyrůstal s matkou. Fotbalové geny začal dokazovat již v útlém věku, v roce 1997 byl přijat do mládežnických kategorií Neapole. A naskočil i do reprezentačního výběru Itálie do 17 let.

„V některých fázích života to nebylo kvůli mému jménu jednoduché, protože lidi v Neapoli Maradonu adorují. Když se poprvé ten příběh objevil, spoustu lidí mé matce nevěřilo. Ale věci se uklidnili,“ popisuje Sinagra v rozhovoru se španělským sportovním listem Marca při příležitosti otcova jubilea.

Se slavným Maradonou, který s Neapolí dvakrát vyhrál italskou ligu, se setkal až krátce v roce 2003.

Přechod do dospělého fotbalu se však Sinagrovi, jehož otec reprezentoval A-tým Argentiny už v 17 letech, nepovedl. Mladý Diego vystřídal několik provinčních klubů, většinou v rodné Kampánii či v okolí.

Plážový fotbal

Vsadil tak na jinou kartu. V roce 2008 vyzkoušel plážový fotbal, kde se ihned připojil k národnímu týmu, který měl před sebou kvalifikaci na mistrovství světa. Sinagra se podílel na postupu Itálie a na závěrečném turnaji dvěma brankami pomohl výběru ke stříbrným medailím.

Maradona se k synovi přiznal až v roce 2016. „Miluji ho. Je mi velmi podobný,“ řekla tehdy argentinská fotbalová modla. Pravidelně se oba od té doby vídají.

Páteční narozeniny spolu ale neoslavili. „Nebydlíme spolu. Já mám poklidný život v Itálii, on má motivaci pokračovat v La Platě, kde trénuje. Ale když mluvíme přes telefon, vypadá, že je šťastný. On potřebuje fotbal, jako všichni, kdo jej milují,“ řekl Sinagra

O otci mluví v dobrém. „Minulost nevymažete. Ale má velké srdce a je na všechny hodný. Všechny jeho problémy pramenily z toho, že je až příliš hodný. Jsem pyšný na jeho úspěchy, tedy italský titul a světový šampionát s Argentinou. Nikomu se nepovedlo to, co jemu v Mexiku.“