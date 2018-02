VIDEO: V Německu padl kuriózní gól, brankář se místo sledování hry šel napít

19. minuta zápasu. Dlouhý nákop Ingolstadtu kontroluje stoper domácího Duisburgu. Hlavičkou posílá míč směrem k brankáři, který ho má chytit a uklidnit situaci. Jenže gólman nikde.

Útočník Ingolstadtu Kutschke využívá situaci, dobíhá míč a doťukává ho do prázdné branky.

Oči všech vyčítavě hledají domácího brankáře. Ten stojí ve své brance daleko za čarou v postoji, který připomíná počítačovou hru. Marku Flekkenovi rázem došlo, co se právě stalo. O pár minut později se mu smějí fotbaloví fanoušci na sociálních sítích po celém světě.

Co se stalo? Flekken začal zápas skvěle. V 11. minutě dokonce vytlačil Kutschkeho penaltu na břevno a tribuny ho oslavovaly. O dvě minuty později šel jeho tým do vedení. Když 18. minutě Duisburg dostal míč do branky podruhé, otočil se zády a šel se napít, jenže tentokrát gól neplatil a hosté rozehráli rychlou akci, na jejímž konci Flekkena ztrapnili.

Chyba 24letého Nizozemce nakonec Duisburg body nestála, modrobílí vyhráli 2:1, ve druhé Bundeslize jsou čtvrtí a bojují o postup. „Příště už si pití do brány dávat nebudu,“ dušoval se po zápase pro klubový web Flekken. „Teď se tomu můžu smát, byla to opravdu kuriózní situace.“