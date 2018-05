V Ostravě se zbláznili, hodnotí kouč Csaplár příchod Zápotočného. Příbrami k návratu stačila remíza

Fotbalisté Příbrami v souboji nejlepších týmů druhé ligy remizovali ve 28. kole druhé ligy na hřišti Opavy 1:1. Oba týmy tak v jednom utkání slavily postup do nejvyšší soutěže. Zatímco Opava měla jistotu už od neděle, Příbram potvrdila návrat do první ligy právě v Opavě, kde jí stačila remíza, ale na tu Středočeši nehráli. Opava 11:39 17. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Příbramský tým dovedl zpět do ligy Josef Csaplár (vpravo) | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

„Nehráli jsme na bod, my to neumíme. Máme nejvíc vítězství ve druhé lize. Řekl jsem, že jestli chceme postoupit, nemůžeme rozlišovat zápasy doma a venku,“ odmítal na Radiožurnálu Josef Csaplár v Opavě hru na jistotu.

Kouč Příbrami, která se po roce vrací do nejvyšší soutěže, pochválil oba týmy, které podle něho předváděly v druhé lize nejlepší fotbal. Po remíze 1:1 v Opavě mohli slavit návrat i hosté, domácí už ho měli jasný.

„Šli jsme se prosadit svojí hrou, Opava tou svojí. Nebylo to tak, že jsme dělali rozbor, že budeme přerušovat hru Opavy. Chtěli jsme oba a bylo to hezké utkání. Mělo šance, bylo to dramatické. Vždycky říkám, že je to jako kluk a holka. Bude to hezké jenom, když oba chtěj,“ přidal Csaplár jedno ze svých přirovnání.

Přitom vstup do soutěže neměla Příbram úplně ideální. „Přišel celý nový tým a chviličku se formovalo, co chce pan Csaplár hrát. Po třetím kole jsme měli jeden bod a všichni říkali, že spadneme. Nikdo nevěřil našemu ofenzivnímu fotbalu s napadáním, co hraje maximálně Opava. Jinak si myslím, že nikdo takhle hezký fotbal nehraje,“ těšil se z postupu osmatřicetiletý Rudolf Skácel.

Právě on byl podle Csaplára jedním z důležitých hráčů Příbrami v cestě zpět. Zkušenost byla důležitá.

„Přišli otcové. Přišel Tomáš Zápotočný z Ostravy, kterého zaplať pánbůh vyhnali. Možná by Ostrava dneska nehrála o záchranu, se zbláznili. Potom přišel Ruda Skácel, Petr Grajciar, v zimě jsem si udělal Mirka Slepičku, kterého jsem vychovával jako dítě, pak Tondu Fantiše – Příbramáka,“ vysvětluje Csaplár.

Hned po definitivě postupu se trenérovi i hráčům těžko přemýšlelo o příští sezoně. Třeba Skácel nejdřív naznačil konec, ale vzápětí i pokračování.

„Uvidíme, já už u toho asi nebudu, ale jsem rád, že jsme postoupili. Nebál bych se, ale pro mě jsou trošku jiné priority a uvidíme, co bude. Chci vyhrát druhou ligu a uvidíme, co bude dál,“ dodal šťastný bývalý hráč Olympique Marseille a Panathinaikosu Atény.