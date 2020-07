„Pardubice chtějí do první ligy a chceme se o to opravdu poprat. Půjdeme do každého zápasu naplno. Jsme na prvním místě a byli bychom rádi, kdybychom se tam udrželi do konce soutěže,“ říkal před startem jarní části sportovní ředitel pardubických fotbalistů Vít Zavřel.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 'Bojujeme o to celé roky a teď už to máme na dosah.' Pardubice jsou krok od postupu do první ligy

A jeho přání se mu plní na výbornou. Východočeši jsou na čele tabulky se čtyřbodovým náskokem a mají vše plně ve svých rukách. Co je ve hře, si dobře uvědomuje i zkušený kapitán pardubických fotbalistů Jan Jeřábek.

„Bojujeme o to celé roky a teď už to máme na dosah. Takže se z toho nepodělat, odehrát zápas na vítězství a pak už to bude,“ burcuje Jeřábek.

Často bývá poslední krok tím nejtěžším, který je třeba udělat.

Provolával ‚smrt Spartě‘, teď čelí urážkám. ‚Chápu tu rivalitu, ale tohle není normální,‘ říká Stanciu Číst článek

„Říká se, že poslední kroky jsou nejtěžší, ale věřím, že to zvládneme,“ říká klidně pardubický trenér Jiří Krejčí.

A ani on zatím nechce myslet na případné oslavy, nejdříve je nutné zvládnout souboj s Vyšehradem. A na ten se tým připravil jako na kterýkoliv jiný.

„Mají spoustu zkušených ligových hráčů, takže je to zkušené mužstvo. Vepředu mají talentovaného útočníka Čvančaru, který je mezi nejlepšími střelci FNL, takže mají to mají generačně dobře poskládané. Čekám nepříjemného soupeře,“ prozkoumal si důkladně celek Vyšehradu trenér pardubických fotbalistů Jiří Krejčí.

Pokud v sobotu Východočeši vyhrají nebo získají stejně a více bodů než druhé Brno, mohou začít slavit postup do nejvyšší soutěže, na který čekali více než padesát let. Zápas s Vyšehradem začíná v 17.00.