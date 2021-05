‚Cokoliv jiného než postup by byl neúspěch.‘ Hradečtí fotbalisté si splnili cíl a vrací se do nejvyšší soutěže

Hradečtí fotbalisté budou hrát v příští sezóně opět po čtyřech letech první ligu. Rozhodli o tom již tři kola před koncem sezóny po výhře 2:1 nad pražskou Duklou. Postup tak po schválené výstavbě nového stadionu dotvořil pro východočeský klub velmi úspěšnou sezónu. Hradec Králové 10:51 9. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radost hradeckých fotbalistů po postupu do první ligy | Foto: David Taneček | Zdroj: ČTK

Ihned po skončení utkání se hradecká kabina proměnila v místo, kde propukly hurónské oslavy, protože vedení už před sezonou deklarovalo, že chce v tomto ročníku útočit na postup.

„Z naší cesty jsme neuhnuli. Některé hráče to stálo místo v kabině, ale my jsme se rozhodli pro ty, kteří si to zasloužili, a výsledkem je postup, který jsme si vysnili,“ zmiňuje pro Radiožurnál trenér úspěšného týmu Zdenko Frťala skutečnost, že se mužstvo před sezonou i v jejím průběhu částečně měnilo.

Jednou z hlavních posil byl i Pavel Dvořák, dvaatřicetiletý útočník se v létě vrátil do Hradce po pěti letech, aby s ním oslavil postup už potřetí v kariéře. „Tohoto postupu si cením nejvíc, protože loni v létě jsem přicházel proto, aby se postoupilo. Cítil jsem velkou odpovědnost. Cokoliv jiného, než postup, by byl neúspěch, takže jsem rád, že se to podařilo a že moje angažmá je povedené,“ říká Dvořák.

Povedené rozhodně je, protože zkušený hráč je s osmi góly nejlepším střelcem týmu a v zápase s Duklou vstřelil vítěznou branku.

Přestože hradecké fotbalisty čekají ještě tři zápasy v druholigové sezoně, myšlenkami jsou už teď o patro výš. „Samozřejmě se těším. Doufám, že budou moct chodit lidi. Bez nich to není ono. První liga je úplně někde jinde, takže jestli chceme být úspěšní, musíme všichni ještě přidat,“ uvědomuje si nástrahy nejvyšší soutěže Pavel Dvořák, který sbíral prvoligové zkušenosti v týmech Jihlavy, Olomouce nebo Slovácka.