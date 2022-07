‚Nechtěl jsem končit kariéru sestupem.‘ Papadopulos bude za Karvinou nastupovat i ve druhé lize

Už to vypadalo, že fotbalový útočník Michal Papadopulos ukoční profesionální kariéru, bude dělat skauta pro jeden z polských týmů a fotbal bude hrát jen pro radost v řepišti v Krajském přeboru. Ale dovolená v Řecku vše změnila a sedmatřicetiletý kapitán bude v druholigové Karviné ještě rok pokračovat, rozhodl se tento týden. Karviná 9:01 17. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Papadopulos | Zdroj: Profimedia

„Bylo to po týdnu, co jsem měl možnost trénovat s Karvinou. Působilo to na mě strašně pozitivně. I s tím, že už jsem začal trénovat a cítím se zdravý, jsem se rozhodl, že chci Karviné jakýmkoliv způsobem pomoct zpět do první ligy,“ řekl pro klubovou televizi Papadopulos.

A co bylo největší motivací k návratu bývalého hráče Arsenalu, Baníku Ostrava, Leverkusenu či Heerenveenu?

„V hlavě se mi rozleželo, že končit kariéru sestupem bych určitě nechtěl. Druhým hlavním aspektem je zdraví, které se mě drží a nic mě nebolí. Pokud můžu být nějakým způsobem platný na hřišti, chtěl bych klubu pomoct,“ říká zkušený útočník.

Už týden tedy Papadopulos trénuje, ve dvou utkáních odehrál po pětačtyřiceti minutách a v sobotu proti béčku Sigmy Olomouc dal i první gól.

„Necítil jsem se zle, ale ta trochu delší pauza je celkem znát. Do ideálu to má ještě daleko, ale budu se snažit, abych byl za dva týdny stoprocentně připraven.“

Pochopitelně hlavním cílem Karviné i kapitána týmu je návrat mezi elitu. „Mám v hlavě jediný cíl. Je přede mnou asi moje poslední sezona a chtěl bych karvinský fotbal dostat tam, kam patří. Je tady ligové zázemí, patříme do ligy. Všichni udělají maximum pro to, aby se to podařilo. Čím dříve, tím lépe,“ doplňuje Papadopulos.

Karviná začne druholigovou soutěž v Třinci 30. července.