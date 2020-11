Desítky tisíc korun týdně. Druholigovým fotbalovým klubům se zvyší náklady, musí častěji testovat

Profesionální fotbal už se v Česku zase hraje. Restart soutěží ale provázejí přísná protikoronavirová opatření, která kluby stojí spoustu peněz. Největším výdajem je pro ně pravidelné testování – celky ze druhé ligy aktuálně musí podstoupit test na covid-19 nejpozději dva dny před zápasem. Praha 19:39 9. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisé Ústí nad Labem se radují z gólu | Foto: 'Ondřej Bičiště / Mafra | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Základní algoritmus je, že jeden test stojí od 1500 do 1700 korun, podle toho, s kým to děláte. Dobré je, že ti, co prodělali onemocnění, už na test nemusí. Když budu mluvit za Ústí nad Labem, tak my jsme v minulém týdnu testovali nějakých 25 lidí,“ řekl Radiožurnálu sportovní manažer klubu z Ústí nad Labem Petr Heidenreich, který je zároveň místopředsedou Výkonného výboru Ligové fotbalové asociace za druhou ligu.

Při ceně 1500 korun za test tak pětadvacetičlenný tým zaplatí před každým zápasem téměř 40 tisíc korun. Druholigové celky se přitom v úvodu sezony testovaly jen jednou měsíčně a současná situace tak jejich výdaje výrazně zvyšuje.

„Druholigové kluby se shodly, že jsou schopné to utáhnout do konce roku. Kdyby to mělo pokračovat i v jarní sezoně, tak nevím,“ přiznává sekretář fotbalového Prostějova Ivan Polák, že testování před každým utkáním je pro druholigové kluby dlouhodobě neudržitelné.

Alespoň částečně kompenzovat náklady by jim měl pomoct program COVID-Sport 2 vypsaný minulý týden ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s Národní sportovní agenturou. Ten mezi sportovní soutěže a kluby zasažené opatřeními proti koronaviru rozdělí půl miliardy korun.

„Věřím, že všichni této podpory využijí. Asi nebudou všechny kluby uspokojené s tou částkou, ale nemyslím si, že bychom mohli u státních autorit nebo u svazu orodovat, aby nám testování někdo zaplatil,“ myslí si Heidenreich, který věří, že současné mimořádné výdaje nebudou pro žádný druholigový klub likvidační.