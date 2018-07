Česká liga není tak jednoduchá, varuje Pavel Vrba. Na Dukle mu k obratu pomohla střídání

Psala se 22. minuta, fanoušci Dukly slavili druhou branku a domácí DJ spustil gólovou znělku. „Tak se omlouváme, gól neplatí,“ oznámil ale po chvíli hlasatel. Radost domácím překazil zdvižený praporek asistenta rozhodčího.

Obhájci titulu Viktoria Plzeň otevřela novou sezonu výhru 3:1 na Dukle, přestože přes hodinu prohrávali Číst článek

Nicméně i tak měli Pražané skvělý vstup do zápasu, od 6. minuty vedli a jejich gólman Rada přidával jeden výtečný zákrok za druhým. Fungovalo to tak víc než hodinu.

„Na té lavici už jsme byli trošku nervózní, ale když se nastoupí, už to člověk nevnímá a je to něco jiného,“ řekl plzeňský náhradník Jakub Řezníček.

Když Řezníček a Tomáš Hořava nastoupili, byla pryč nejen nervozita, ale také náskok Dukly. Nejdřív Řezníček nahrál Hořavovi na vyrovnávací gól a pak si jeho centr srazil do vlastní sítě Podaný. Během dvou minut Plzeň zápas otočila.

„Šli jsme tam narychlo, ani jsme si toho nestihli moc říct. Ale šli jsme se pokusit ten zápas otočit, to se povedlo a jsme za to rádi,“ dodal klíčový muž zápasu.

Mistrovskému týmu můžou v začátku sezóny pomoct nejen tři body, ale i to, že byly pořádně vydřené. „Vzpomněl jsem si na minulou sezonu, kdy jsme v Jihlavě také otáčeli podobný zápas. Až v poslední minutě jsme dali gól na 2:1,“připouští trenér Pavel Vrba.

„Takové vítězství mužstvo vystřelí do pohody, ale i do stavu, kdy hráči budou velice opatrní na to, že česká liga není tak jednoduchá, jak si někteří myslí,“ varuje Pavel Vrba.

První kolo Fortuna ligy v sobotu pokračuje čtyřmi zápasy. Od pěti hodin hraje Zlín s Mladou Boleslaví, Liberec s Karvinou a Příbram hostí Teplice. Od sedmi hodin večer přivítá Sparta na Letné ligové navrátilce z Opavy.

HET liga 2017/2018 | 1. kolo 28.7. FC Zbrojovka Brno - FC Baník Ostrava 1:3 29.7. FC Viktoria Plzeň - FK Dukla Praha 4:0 29.7. 1.FC Slovácko - FK Jablonec 1:1 29.7. MFK Karviná - FC Vysočina Jihlava 2:0 29.7. SK Slavia Praha - FK Teplice 1:0 30.7. FC Slovan Liberec - FC Fastav Zlín 1:0 30.7. FK Mladá Boleslav - SK Sigma Olomouc 1:2 30.7. AC Sparta Praha - Bohemians Praha 1905 1:1