Vízek má strach o Duklu: Takhle špatně odstartovat jsem ji ještě neviděl

Dukla historicky patří k nejúspěšnějším českým klubům. I po návratu do ligy v roce 2011 naznačovala slušný potenciál - vždyť ještě v předminulé sezoně skončila sedmá, nedaleko pohárovým příčkám. Poslední měsíce ovšem znamenají strmý sešup.

„Musím říct, že mám docela strach, protože takhle špatně odstartovat jsem Duklu neviděl,“ přiznává Radiožurnálu bývalý československý reprezentant Ladislav Vízek, který s Duklou vyhrál tři mistrovské tituly. „Není tam kvalita, trenér za to nemůže,“ dodává.

Zkušené a tím pádem dražší hráče Dukla v poslední době nekupuje. I proto, že se majiteli Bohumilu Pauknerovi zatím nepodařilo prodat podíl v klubu avizovanému investorovi. Trenér Pavel Drsek proto musí tým doplňovat hlavně mladíky.

„Samozřejmě, že někteří dělají chyby, ale myslím, že tým, jako je Dukla, by měl vychovávat mladé hráče. Je to složité, když jsme sedmkrát za sebou prohráli, ale hráči dřou jako koně, to je pro mě důležité. Pevně věřím, že se to zlomí,“ doufá kouč Pavel Drsek.

Další škrty po sestupu?

Už teď Dukla v lize patří ke klubům s nejnižším rozpočtem a majitel Paukner několikrát konstatoval, že sestup by znamenal další škrty.

I olympijský vítěz Vízek se proto obává, že případný pád by se ve druhé nejvyšší soutěži zastavit nemusel: „Tohle není strach, ale skoro zděšení, že naše mužstvo bude ve druhé, třetí lize nebo v krajském přeboru, jak už to bylo. To je pomyšlení, které mi nedělá dobře.“

Na Julisce však navzdory zpackanému začátku panice nepropadají. „První cíl je zvednout se bodově, zachránit se. Třeba chytneme nějakou sérii, já v to pevně věřím. V záchranu věřím na 100 procent,“ burcuje trenér Drsek.

Pokus o zvrat může Dukla zahájit za necelé dva týdny, kdy ji čeká zápas proti Liberci.

Fortuna liga | 8. kolo 18.9. Bohemians Praha 1905 - FC Fastav Zlín 18.9. 1.FK Příbram - SK Sigma Olomouc 18.9. FC Baník Ostrava - AC Sparta Praha 18.9. FK Dukla Praha - FC Slovan Liberec 18.9. FK Jablonec - FK Mladá Boleslav 18.9. FC Viktoria Plzeň - SFC Opava 18.9. FK Teplice - MFK Karviná 18.9. 1.FC Slovácko - SK Slavia Praha

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 3. 9. 2018) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 7 6 0 1 18:3 18 2. Plzeň 7 6 0 1 13:6 18 3. Sparta 7 5 2 0 14:4 17 4. Zlín 7 5 1 1 14:5 16 5. Ostrava 7 5 1 1 12:3 16 6. Bohemians 1905 7 3 2 2 10:10 11 7. Jablonec 7 3 1 3 11:7 10 8. Liberec 7 2 4 1 8:6 10 9. Slovácko 7 3 0 4 9:12 9 10. Příbram 7 2 2 3 12:14 8 11. Ml. Boleslav 7 2 1 4 14:19 7 12. Teplice 7 1 3 3 9:14 6 13. Karviná 7 2 0 5 9:16 6 14. Opava 7 1 1 5 7:17 4 15. Olomouc 7 1 0 6 8:17 3 16. Dukla Praha 7 0 0 7 4:19 0