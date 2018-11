‚Šel jsem pro balon a někdo mi dal pěstí.‘ Zlámala napadl fanoušek, agresora čeká doživotní trest

„Zažil jsem to poprvé, všichni mě připravovali a bylo to trošku ostřejší. Nehráli jsme nejlíp, takže se fanoušci začali soustředit na fanoušky Hibernian. Hrozně se nadávalo, bylo tam hodně agrese. Někdo hodil minci i po trenérovi a ten se skácel. Mě trefila mince asi tak pětkrát. Je to show, ale za mě už je to přes hranu,“ líčí v rozhovoru pro iROZHLAS.cz atmosféru edinburského derby brankář Hearts Zdeněk Zlámal.

Během druhého poločasu na něj z kotle Hibernian létalo všechno možné. Jenže jedna situace překročila všechny meze. „Šel jsem si pro balon a jak jsem byl skloněný, tak mi dal někdo pěstí do nosu. Třeba to nebylo vidět, ale dostal jsem. To už je dost.“

„Hned po zápase za mnou přišli policajti, sepsali to se mnou a říkali, že toho fanouška identifikují a že to byl jeho poslední zápas – bude mít do konce života zákaz na všechny fotbalové stadiony ve Skotsku,“ říká český gólman o přísných pravidlech ve Skotsku.

Jak to otřese s gólmanem, když se soustředí na zápas a najednou dostane ránu?

Člověk to nečeká. Kdybych to čekal, tak bych to ustál. Ale díval jsem po balonu a najednou přiletí rána. Já jsem si pak odpustil nějaké emoce, jen jsem jim ironicky zatleskal a dál jsem se soustředil na hru. Ještě mě to víc vyhecovalo, abych nepustil gól.

Po derby se strhly i hádky na sociálních sítích. Někdo říká doživotní zákaz pro fanouška Hibernian, jejich příznivci si zase stěžují na vás.

Fanoušci to řeší, ale to jde mimo mě. Rivalita tu je obrovská, fakt se nesnáší. Je tu větší nenávist než Sparta – Slavia. Tohle nechci řešit, moje práce je hrát nejlíp, jak umím, a soustředit se na další zápas. Fanoušci ať si na sociálních sítích řeší, co chtějí.

Další zápas hrajete se Celtikem, podruhé během týdne. A Hearts vedou ligu o 4 body. Jak vidíte šance umístit se vysoko?

Problém je, že tři naši kapitáni jsou zranění. Kdo byl kapitán, ten se zranil. Celkem je zraněno pět nejdůležitějších hráčů. To oslabení určitě je, tak to pro nás bude těžké. Dostanou šanci kluci z lavičky a budou se muset ukázat. Uche a Naismith jsou dva naši nejlepší útočníci a oba jsou zranění, takže v útoku nám trošku chybí síla. Kdybychom tyhle hráče měli na hřišti, tak jsme to proti Hibernian zvládli se třemi body.

Předminule jste Celtic vychytal, ale teď jste od nich v poháru dostal tři góly.

Teď jsme hráli na Murrayfield stadium, tam bylo 60 tisíc lidí, ale tribuny byly dál, takže jsem se s nimi do styku nedostal. Ale v tom posledním zápase nás jednoznačně přehráli, v sobotu tam hrajeme ligu a uvidíme.

Vnímáte, že Celtic se po slabším začátku rozjíždí?

Ti už se rozjeli. Viděl jsem nějaké zápasy a fakt se jim daří. I proti nám v posledním zápase jednoznačně dominovali a zápas tam bude obrovsky obtížný. Kluci říkali, že je tam obrovské hřiště a oni tam jsou velmi silní. Bude to těžší zápas než když jsme je porazili doma.

'V Turecku na nože, ve Skotskou podobné'

V tomto týdnu se hraje hodně derby. Začalo to ve Skotsku, následují Praha, Sarajevo, Istanbul. Vy jste v Turecku hrál, dokážete to porovnat?

V České republice je to důležité hlavně pro fanoušky, tam to není až tak vyhrocené. Je tam velká rivalita a fanoušci jsou nahecovaní, protože mají známé z druhého tábora. Fanoušek týmu, který prohrál, to má na talíři celý týden.

V Turecku jsem v Istanbulu nehrál, ale tam je to na ostří nože a tady ve Skotsku je to podobné. Jsou tu hodně striktní zákony, takže když se něco stane, má fanoušek doživotní zákaz přijít na stadion, takže si hodně rozmýšlí, co udělají. Ale v emocích člověk udělá velké blbosti.

Vy jako Moravák fandíte někomu v derby S?

Když jsem byl mladší, fandil jsem Slavii. Hrál tam strejda, tak jsem to hodně prožíval. Teď už to moc neřeším, nějakého favorita nemám, spíš se podívám a užiju si to.