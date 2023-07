Nejvíc mě mrzí třetí gól. Takhle už to bude hodně složité otáčet, ví trenér Bohemians Veselý

„Co mě mrzí, že inkasujeme branku do konce poločasu a to by se prostě stát nemělo, ať je to jak chce. To byl jeden ze styčných bodů zápasu. Kdybychom to dokázali dohrát do půlky, tak si myslím, že by to mělo lepší vliv na druhý poločas,“ mrzelo Veselého.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Fotbalistům Bohemians návrat do Evropy nevyšel a proti norskému Bodo padli 0:3

Dohrát do půlky ale znamenalo ukopat bezbrankovou remízu, v úvodním dějství bylo totiž Bodo jasně lepší. Sílu domácích ocenil i obránce Martin Dostál.

„Spojil bych to asi s nějakou taktickou vyspělostí soupeře a nevím, jestli říct naší nervozitou nebo spíš zbrklostí po zisku míče, kdy jsme spoustu balónů vyhodili zbytečně hned po tom, co jsme je získali. Všichni cítíme, že Bodo je kvalitnější dopředu, do ofenzivy než do defenzivy. Bohužel například v první půli jsme ho prověřili málo a plynulo to právě z těchto rychlých ztrát po našich ziscích,“ popisoval Dostál.

Ve druhém poločase už byli Bohemians vyrovnanějším soupeřem, palebné pozice ale nevyužili, a naopak norský celek dál hrozil z protiútoků, až využil ten poslední v nastaveném čase.

Krátce po pauze Bohemka ještě dvakrát inkasovala a doma bude dohánět třígólové manko #BOHEMKADOTOHO pic.twitter.com/wcTVQzseXC — Bohemians Praha 1905 (@bohemians1905) July 27, 2023

„Nejvíc mě zase mrzí ten třetí inkasovaný gól, který podle mě hodně napověděl o dvojzápase z hlediska postupu. Myslím si, že těch 2:0 nám dávalo určitou naději do odvety. Takhle už to bude hodně složité otáčet,“ smutnil trenér Bohemians Jaroslav Veselý, že se nepodařilo to, na co kladl před utkáním asi největší důraz.

Jestli Pražané zdramatizují boj o třetí předkolo Evropské konferenční ligy, se dozvíme v odvetě, která se odehraje příští týden na Letné.