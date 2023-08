Vadí mi, že soupeři nabízíme takhle laciné branky, mrzelo trenéra Bohemians Veselého po vyřazení

Fotbalistům Bohemians skončila cesta evropskými poháry. Norskému Bodo/Glimt podlehli i v odvetě, tentokrát 2:4. Nepomohlo jim ani 12 tisíc fanoušků, kteří do azylu na Letnou dorazili. Po utkání ale i tak hráčům mohutně děkovali. Praha 9:11 4. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zklamaní fotbalisté Bohemians po domácí prohře proti Bodo děkují fanouškům za podporu | Foto: Fotobanka Profimedia | Zdroj: Profimedia

„Za mě tam chyběl ten drajv toho výsledku. Samozřejmě to bylo milé, byla to spíš taková oslava bohemáctví. Řekl bych, že šlo o demonstraci fanoušků navzájem sami sobě,“ mluvil o pozápasových chorálech trenér Bohemians Jaroslav Veselý.

Bohemians předvedli mnohem lepší a odvážnější výkon než v Norsku, čtyři inkasované branky jsou na něm ale velkou kaňkou. „Mrzí mě, že jsme nedostali gól třeba z toho, že nás kolem boxu přehráli. To by bylo vzhledem k té kvalitě pochopitelné. Ale vadí mi, že soupeři nabídneme takhle laciné branky. Můžu pochválit výkon, který byl daleko lepší, můžu pochválit přístup, ale pokud prohrajete o čtyři branky, tak to globálně úplně chválit nemůžu.“

Z celkového pohledu si ale Veselý i celé vedení Bohemians může vzít z evropských pohárů velké zkušenosti. Aktuálně na norského soupeře zkrátka neměli a ví to. A celkově možná ještě Bohemians nejsou jako klub do evropských pohárů připraveni.

Bohemka dokázala dvakrát skórovat, ale s Bodø padla #BOHEMKADOTOHO pic.twitter.com/AybZNPLNlL — Bohemians Praha 1905 (@bohemians1905) August 3, 2023

„Myslím si, že jsme minulou sezonu sportovně předběhli ekonomický vývoj a možnosti Bohemians. To není výmluva, ale fakt, jak to cítím. A pokud bychom tohle chtěli dál, tak se musíme inspirovat. Bodo to taky budovalo tři roky, než se dostalo do pohárů. Pokud byste chtěli něco nabodovat za náš klub, to by podle mě znamenalo daleko větší investice do kádru a samozřejmě i do infrastruktury, protože nemůžete hrát na půjčeném stadionu a tak dále,“ řekl po prohraném odvetném utkání druhého předkola Evropské konferenční ligy Jaroslav Veselý.

Lépe než Bohemians se vedlo Plzni, která v Kosovu porazila Dritu 2:1 a postoupila v Konferenční lize do třetího předkola.