Hráčům nic nevyčítám. Neměli jsme štěstí, soupeř zápas ubránil, říká Koubek po remíze Plzně s Dritou

„Ten zápas jsme měli ve svých rukách. Bylo tam všechno. Byly tam náběhy, možná mohly být lepší centry do vápna, ze kterých jsme mohli mít ještě více závarů a šancí. Oni tam padali do střel, pak to snad dvakrát spadlo na břevno,“ říká plzeňský útočník Tomáš Chorý, kterému se na konci prvního poločasu z blízkosti nepovedlo prostřelit gólmana Drity Florjana Smakiqiho.

Ani po změně stran ho Západočeši překonat nedokázali, jako třeba Jhon Mosquera z malého vápna hlavou.

Stejně jako kolumbijský křídelník pak i další útočník Matěj Vydra trefil uvnitř pokutového území břevno. „Myslím si, že to bylo tak na čtyři pět gólů. Z hlediska herního nemám až tak moc co hráčům vytknout. Pravděpodobně jsme neměli kvalitu v koncovce ani štěstí a byl tam výborný brankář, který toho hodně pochytal. Obrovská převaha a ubráněný výsledek soupeře,“ hodnotí zápas kouč Viktorie Miroslav Koubek.

Kosovský vicemistr se v Plzni povětšinu zápasu bránil. Nebezpečně zahrozil ze dvou samostatných útoků. Při tom druhém na konci duelu střídající záložník Albert Dabiqaj branku Jindřicha Staňka minul.

Zkraje utkání plzeňský gólman Staněk sestřelil unikajícího útočníka Ardita Tahiriho kousek před pokutovým územím. Viděl za to žlutou kartu. A zatrnulo taky trenéru Koubkovi. „Samozřejmě jsem nebyl klidný. Hned mě napadlo – byl tam ještě někdo, kdo by mohl akci zastavit, nebo je Jindra poslední? Rozhodčí to vyhodnotil takto a oddechl jsem si.“

I přes nevyužité šance a remízu 0:0 do odvety zůstávají Západočeši vzhledem k vývoji úvodního utkání, ve kterém Dritu jednoznačně přehrávali, pozitivní. „Štěstí se na nás teď opravdu neobrací a musíme tomu jít naproti. Každý trénink makat, pilovat střelbu, ať to tam spadne a věřím, že se ten pytel pak roztrhne,“ doufá Tomáš Chorý.

Odvetu 2. předkola Evropské konferenční ligy odehrají fotbalisté Plzně příští čtvrtek v kosovské Prištině.