Oddechl jsem si. Je to dárek, který kluci sami sobě nadělili, řekl trenér Koubek po plzeňském postupu

Fotbalisté Plzně slaví postup do 3. předkola Evropské konferenční ligy. Po úvodní remíze 0:0 na západě Čech porazili v Kosovu Dritu 2:1. Utkání rozhodl slovenský křídelník Erik Jirka, který ve 24. minutě nastavení proměnil penaltu. Priština 7:58 4. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Plzně Miroslav Koubek byl rád, že jeho svěřenci zápas proti kosovské Dritě nakonec zvládli | Zdroj: Profimedia

„Jakmile jsem viděl, že rozhodčí ukázal na bílý puntík, hned jsem věděl, že si penaltu vezmu a jdu ji kopat. Důležité je, že jsem si věřil a jsem rád, že jsem ji proměnil,“ přiznal pro Radiožurnál Sport plzeňský hrdina Erik Jirka po utkání, které rozhodčí dvakrát na několik minut přerušil kvůli částečnému výpadku světel.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Viktoria Plzeň slaví vydřený postup do 3. předkola Konferenční ligy

Na stadionu v Prištině se Viktoria většinu zápasu trápila, proti outsiderovi sice měla herní převahu, ale do šancí se dostávala minimálně. Až v 76. minutě otevřel skóre Rafiu Durosinmi, v úvodu nastavení ale domácí vyrovnali.

Díky proměněné penaltě v závěru Plzeň nakonec mohla slavit premiérovou výhru v sezoně. K radosti trenéra Miroslava Koubka. „Za mužstvo jsem si určitě oddechl. Přál jsem si, aby to dokázali. O mě až tak úplně nejde. Já dělám svoji práci, věřím svojí práci a teď to úplně nepřinášelo ovoce. Kluků mi bylo až líto. Teď je to dárek pro ně, ale sami si ho nadělili,“ konstatoval Koubek.

Na stadionu Fadila Vokrriho v kosovském hlavním městě prožili plzeňští hodně emotivní zápas. Domácí hnaly za postupem tisíce horkokrevných fanoušků, po vyrovnávacím gólu na trávník vběhly polonahé děti a úspěšný střelec Krasnyči byl v závěru po druhé žluté kartě vyloučený.

Erik Jirka proměněnou penaltou v nastavení posílá Viktorií do 3. předkola #uecl #DRIPLZ pic.twitter.com/SibVOtvU7H — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) August 3, 2023

Připočteme-li k tomu dvojnásobné přerušení kvůli nefunkčnímu osvětlení a penaltu ve 24. minutě nastavení, je z toho duel, na který se nezapomíná. „Atmosféra byla hodně bouřlivá, místy jsem se toho až trochu bál. Ale myslím si, že jsme to ustáli a že jsme zvládli to, co jsme zvládnout měli,“ těšilo Jirku.

„Věděli jsme, do čeho jdeme a byli jsme na to připravení. Soupeře jsme měli nastudovaného a měli jsme materiály. Věděli jsme, že to bude, řeknu to anglicky – ‚bloody hell‘ (zatracené peklo),“ navázal na Erika Jirku trenér plzeňských fotbalistů Miroslav Koubek, který atmosféru na stadionu přirovnal v překladu ke krvavému peklu.

Ve 3. předkole Evropské konferenční ligy se Viktoria utká s maltským klubem Gzira. V soutěži naopak končí Bohemians – Pražané po prohře 0:3 v Norsku podlehli Bodo Glimt i na Letné, tentokrát 2:4.