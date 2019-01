Pohřešovaný Sala za Cardiff zřejmě nikdy nenastoupí. Musí klub za jeho přestup i tak zaplatit?

Stal se rekordní posilou fotbalistů Cardiffu, za velšský klub ale s největší pravděpodobností nikdy nenastoupí. Letadlo s argentinským útočníkem Emilianem Salou totiž minulý týden zmizelo nad Lamanšským kanálem a zatím se stále nenašlo. Co bude s přestupovou částkou, tedy v přepočtu s půl miliardou korun? Praha 17:36 28. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Emiliano Sala při zápase proti Nice ještě v dresu Nantes (foceno v březnu roku 2018) | Foto: Stephane Mahe | Zdroj: Reuters

Sala v pátek prošel ve svém novém klubu zdravotní prohlídkou, oficiálně pak do Cardiffu přestoupil z Nantes v sobotu. Soukromé letadlo s fotbalistou na palubě zmizelo v pondělí večer, když se hráč vracel z Francie, kde se loučil se svými bývalými spoluhráči.

Naděje na objevení přeživších je mizivá. Záchranáři ukončili pátrání po letadle fotbalisty Saly Číst článek

„Zatím ta situace je taková, jako se píše, že Cardiff asi bude muset přestupovou částku zaplatit. Podle mě hráč není na takové situace pojištěný a kupující klub to, podle mého názoru, určitě neměl ošetřené na takový případ,“ upozorňuje hráčský agent Ondrej Chovanec, že v případu osmadvacetiletého fotbalisty neexistuje precedens.

S tím, že s největší pravděpodobností Cardiff přestupovou částku bude muset zaplatit, souhlasí i předsedkyně České asociace fotbalových hráčů a specialistka na sportovní právo Markéta Haindlová. „Hráči neprodávají jen svůj sportovní výkon. Ony se prodávají hlavně jejich osobnostní práva, takže v momentě, kdy se hráč třeba už někde objevil v klubových barvách, tak bych to už považovala za plnění smlouvy,“ řekla Radiožurnálu Haindlová.

Stále tak existuje šance, že Cardiff nebude muset platit celou přestupovou částku, protože v podobných případech vždy záleží na konkrétních detailech ve smlouvě. Podle Ondreje Chovance by vzhledem k citlivosti kauzy bylo rozumné, aby se oba kluby domluvily na kompromisu. „Pokud by Nantes chtělo celkovou částku, tak by to byl trošku hyenismus. Nicméně byl to jejich hráč,“ uvažuje Chovanec.

Záchranáři z ostrova Guernsey na konci minulého týdne pátrání bez jakéhokoliv výsledku oficiálně ukončili, což pobouřilo řadu fotbalových hvězd, včetně Argentince Lionela Messiho. Někteří fotbalisté na obnovení pátrací akce vybírají peníze.