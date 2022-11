Petržela nastoupil k rekordnímu 465. zápasu nejvyšší české ligy. Překonal maximum Šilhavého

Před utkáním, které Slovácko vyhrálo 1:0, dostal Petržela dárky nejen od domácího klubu a spoluhráčů, ale i od pardubického soupeře. "Bylo to od nich milé, ještě jsem se nedíval, co to je, ale myslím, že perníčky," řekl jubilant novinářům.

Devětatřicetiletý krajní záložník odehrál premiérový ligový duel za tehdejší Synot proti Příbrami v září 2003. Mimo klub z Uherského Hradiště hrál ještě na Spartě, Jablonci a především v Plzni, kde absolvoval 267 utkání. Kromě toho působil rok v německém Augsburgu.

Petržela během kariéry vstřelil v české lize 55 branek, z toho ani jedna nebyla z penalty, a přidal 60 asistencí. V tomto ročníku nejvyšší soutěže neskóroval, ale trefil se v Evropské konferenční ligy v Kolíně nad Rýnem. Stal se tak historicky nejstarším střelcem skupinové fáze soutěže.

Na tiskové konferenci potvrdil, že opravdu za celou kariéru nedal v lize gól z pokutového kopu. „Neumím je kopat. Kdysi jsem v poháru jednu střílel, když už neměl kdo, ale nedal jsem, a pak už jsem se k nim nikdy nehrnul. Ale když mi to teď říkáte, tak si možná o jednu řeknu, ale už to musí být za rozhodnutého stavu,“ prozradil Petržela.

Na Slovácko se vrátil v létě 2019 a smlouvu zde má ještě na rok a půl. Mohl by tak atakovat hranici 500 odehraných utkání. „Hlavně budě záležet na zdraví. Bude mi 40 let a každý zápas je pro mě těžší a těžší. Dosáhnout na pětistovku by bylo hezké,“ doplnil bývalý reprezentant.

Šilhavý mezi gratulanty

Po překonání Šilhavého rekordu ještě na nějaké bilancování nemyslí. „Pro mě byla dnes nejdůležitější výhra, jsem tak dvakrát šťastnější, že jsme tento duel bodově zvládli. Za druhou půli jsme si výhru zasloužili,“ mínil Petržela.

Na dálku mu poblahopřál i kouč Šilhavý. „Gratuluju k rekordu v počtu odehraných ligových startů a předávám ti žezlo. A vůbec nepochybuju, že zvládneš i tu pětistovku. Přeju ti hlavně pevné zdraví a hodně štěstí,“ uvedl Šilhavý ve videonahrávce pro média od Fotbalové asociace ČR.

Další gratulace čekaly na Petrželu na mobilním telefonu v kabině. „Neměl jsem ještě čas se na ně podívat,“ přiznal čtyřnásobný ligový mistr s Plzní.