„Budeme tam úplně jako Hujerovi. Za fotbalem jezdíme početně a fandíme. Vážíme si toho, protože postup na Euro devatenáctek je nejnáročnější kvalifikace. Je jich tam jen osm, ostatní kategorie se hrají ve větším počtu, takže si toho vážíme a jsme strašně rádi, že tam David může jet,“ říká Tomáš Heidenreich, otec českého fotbalového reprezentanta v kategorii do 19 let Davida Heidenreicha.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Fotbalisty do 19 let čeká start Eura, kapitánovi Heidenreichovi budou v Arménii fandit ‚Hujerovi‘

„Mám štěstí, že mě rodina hrozně moc podporuje. Poletí tam s námi a budou tam na zápasy ve skupině,“ těší fotbalistu Davida Heidenreicha, že ho do Arménie na mistrovství Evropy devatenáctek doprovodí početný rodinný fanklub.

„Bylo to náročné vzhledem k tomu, že jsme nevěděli, jestli bude v užší nominaci, ale na druhou stranu jak vypadala druhá fáze kvalifikace a že patřil ke klíčovým hráčům, tak jsme to riskli. Bereme s sebou babičky a dědy, takže jedeme v počtu sedmi lidí, celá rodina. Shánění letenek bylo náročné, protože není jednoduché dostat se do Arménie,“ vypráví Tomáš Heidenreich, jak se na cestu rodina připravovala ještě předtím, než byla v úterý oznámena nominace české reprezentace do 19 let na šampionát.

David Heidenreich v ní nechyběl a v Arménii dokonce tým povede jako kapitán.

‚Základ je konkurenční prostředí.‘ Reprezentace do 17 i 19 let postoupily na fotbalové Euro Číst článek

„O Jerevanu všichni říkají, že to je krásně město, tak doufám, že si to tam půjdeme prohlédnout. Je to blízko Gruzie, letové spoje tam jsou špatné...,“ přiznává David Heidenreich, že o Arménii toho moc neví.

„Jako hráč jsem tam hrál, jako trenér jsme byli před dvěma lety v Gruzii, což je sousední stát a podmínky tam jsou dost podobné. Opalovací krémy budeme vozit, ale máme samozřejmě i další suplementy týkající se doplňků stravy, aby hráči nebyli ohrožení. Zápasy se hrají až ve večerních hodinách. Budeme dbát na to, aby měli správnou výživu a pitný režim,“ tvrdí trenér fotbalové reprezentace do 19 let Jan Suchopárek.

Před dvěma lety jeho svěřenci na evropském šampionátu v Gruzii podlehli v semifinále 0:1 Anglii, která následně celý turnaj vyhrála. Letos budou čeští mladíci bojovat o postup ze skupiny s Francií, Norskem a Irskem. První zápas proti Francouzům začíná v pondělí v 19.00.