„U brankářů je to bohužel tak, že za chyby se platí rovnou góly, a lidi si to pamatují,“ vystihuje pro Radiožurnál trefně nevděčnost gólmanské pozice Ivo Viktor.

Kdybych nechyboval, nebyl by Panenka tak slavný, směje se Viktor. Od zlatého Eura uběhlo 45 let

Bývalého brankáře Viktora si ale fanoušci pamatují hlavně díky výborným výkonům. Tenhle ani ne sto osmdesát centimetrů vysoký brankář byl oporou pražské Dukly a dlouhá léta nikoho nepouštěl ani do branky československé reprezentace, ve které byl i kapitánem.

Na vítězném evropském šampionátu v Jugoslávii v roce 1976 se stal nejlepším gólmanem turnaje. Ve finále proti SRN si ale i tenhle výjimečný brankář vybral i zmiňovanou slabší chvilku.

„Měli jsme tam štěstí, byl to životní výkon, ale to prodloužení jsem zavinil já, protože jsem tam šel do souboje s Hölzenbeinem málo důrazně. Zase si s Tondou Panenkou říkáme, že kdybych to tam nezařídil, tak by on nebyl tak slavnej, protože by nedošlo na penalty a my bychom bývali vyhráli 2:1,“ vzpomínal se smíchem Viktor.

V 70. letech patřil Viktor k absolutní světové elitě. Sám ale přiznal, že v současnosti by se musel některé věci přiučit.

„Brankář dnes hraje, to vidíme třeba u Neuera, takového stopera, libero. Sbírá dlouhé balony za obranu a tím ušetří strašně moc práce obráncům. Zvětšil se jejich akční rádius. A samozřejmě to ovlivnilo pravidlo o malé domů, protože jsou nuceni hrát nohama. Ideálně by to měl být chytající hráč,“ popisoval legendární brankář Ivo Viktor.

Sestři finále Eura 1976 začíná v čase 3:15: